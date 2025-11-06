Da anni la mia passione per lo studio e la cultura mi porta spesso a visitare i locali della Biblioteca Comunale “Ciro Angelillis”, che a ragione dovrebbe essere il centro di ogni nostra memoria storica, la nostra identità culturale, il nostro essere per la città, che affonda le sue radici non solo nella storia dei vari popoli che l’hanno posseduta, quanto in chi ha fatto si che questi popoli, con la loro cultura e le loro civiltà, venissero portate a conoscenza della gente del posto, ieri come oggi e in futuro.

Infatti nell’ambito della nostra Biblioteca vi sono opere di grande valore storico e di grande pregio culturale, in quanto essa è formata non solo da libri recenti e quindi contemporanei, quanto da da vari fondi legati a personaggi che hanno creato e diffuso la nostra storia e la nostra cultura, sia essa aristocratica che popolare e mi riferisco ai vari fondi costituiti dalle donazioni di personaggi illustri del posto, che oggi vengono identificati ed omaggiati attraverso una Mostra fotografica, intitolata: La trama invisibile della memoria: storia e cultura nel cuore di Monte Sant’Angelo. Una Mostra che ha come scopo la conoscenza dei Fondi storici della Biblioteca, di cui sono stati gli artefici: Ciro Angelillis, Francesco Paolo Fischetti, Francesco Perna e Giovanni Tancredi, i cosiddetti Grandi Patriarchi, insieme ad altri fra cui Giovanni De Cristofaro.

Per quanto riguarda i nostri Patriarchi, dobbiamo affermare che Giovanni Tancredi fu un visionario che ha descritto, tra memoria e meraviglia, il nostro Gargano, non solo attraverso la sua produzione storico-artistica, quanto la nostra cultura popolare attraverso l’antropologia, gli usi e i costumi della gente del Gargano, di cui è pietra miliare il suo libro Folclore Garganico, pubblicato nel 1938. Giovanni Tancredi è nato nel 1872 ed è morto nel 1948, è stato un grande educatore e un grande storico oltre che antropologo. Risale al 1898 la sua prima opera educativa, che è il Ricreatorio tancrediano. Questo consisteva in un doposcuola, in cui i ragazzi, nelle ore libere del pomeriggio, si radunavano sotto la sua guida per apprendere e imparare nozioni extrascolastiche. Dopo varie esperienze e tentativi di creare un “Giardino di Infanzia”, nel 1920 il Tancredi decise di fondare “La Casa dei Bambini”.

Lo scopo di una tale opera era l’educazione popolare dei fanciulli in età prescolastica. In questa istituzione il Tancredi profuse il suo amore per i figli della sua terra. In essa cercò di realizzare il suo grande sogno di educatore e di pedagogista. Della sua attività come presidente della “Casa dei Bambini”, ci restano 19 fascicoli che vanno dal 1920 al 1938. All’attività educativa il Tancredi univa la sua passione per la storia della nostra città. Uno dei suoi primi studi fu Il Santuario dell’Arcangelo S. Michele e la città di Monte S. Angelo (1913), in cui l’autore tracciava brevemente tutta la storia della città, in relazione al sorgere e allo sviluppo del santuario di S. Michele. Un tale tema fu ripreso più volte dal Tancredi nei suoi successivi saggi come: Il Castello normanno-svevo-aragonese e la Signoria di Monte S. Angelo (1948). Nel 1923 veniva pubblicato il libretto Il Gargano al tempo di Ferdinando I d’Aragona, e il Tancredi mostrava in esso doti di giudizio critico e di approfondimento storico. Nel 1942 il Tancredi dava alla stampa il suo ultimo lavoro a carattere storico, Il Gargano nel Risorgimento, in cui traspare il suo amore per la patria. La notorietà del Tancredi, tuttavia, è legata ai suoi studi nel

campo del Folclore. Già nel 1909 il Nostro si era distinto con la pubblicazione del Vocabolarietto dialettale garganico, dimostrando competenza e un grandissimo amore per le tradizioni locali. La costituzione di un Museo Etnografico, iniziato nell’anno 1925 nella “Casa dei Bambini”, è la più schietta realtà del suo instancabile spirito di raccoglitore di antichi oggetti garganici. Frutto di tutte le sue ricerche nel campo del Folclore è il libro intitolato Folclore Garganico (1948). Nelle sue pagine il popolo garganico rivive nelle sue antiche tradizioni. Vi troviamo usanze caratteristiche del luogo, racconti di fiabe e di leggende paesane, credenze popolari, proverbi. Vi si descrivono le bellezze indigene, le costumanze montanare e i “modi di vestire”; vi si elencano tutte le feste religiose e civili, con le loro caratteristiche paesane; infine si riportano i nomi delle vie della città, nei loro significati toponomastici. Insomma ogni aspetto della vita del popolo montanaro è ricordato in queste “dotte, accurate e laboriose pagine del Tancredi”. Il Tancredi, inoltre, fu un grande cultore d’arte. Egli fu uno dei primi illustratori della nostra città. Attraverso le sue descrizioni ci fece ammirare la singolare bellezza dei nostri monumenti. Scrisse: Monte S. Angelo illustrata (1917), Apollo e l’Arcangelo Michele nella Religione, nella Storia e nell’Arte (1931), Monte S. Angelo Monumentale (1932), La porta di bronzo della Basilica (1938), La tomba di Rotari in Monte S. Angelo (1941). In questo campo il Tancredi ebbe originali intuizioni, come per esempio il carattere primitivo tombale della Tomba di Rotari, ponendola in relazione con il romanico-pugliese; l’intuizione che sotto il piano di calpestio della basilica vi dovesse essere una chiesa premillenaria; gli scavi fatti dal Tancredi stesso al di sotto dell’altare di S. Michele; il rinvenimento dell’Icona di bronzo e del bassorilievo della Trinità dell’XI secolo.

Mentre Ciro Angelillis, attraverso le sue opere, ha marcato le orme dei pellegrini diretti verso la Montagna Sacra: un ricercatore della spiritualità garganica, ma soprattutto un uomo alla ricerca del nostro Genius Loci . Nato a Monte Sant’Angelo il 3 maggio 1873, morto ad Arezzo nel 1956, egli si laureò in medicina e chirurgia all’Università di Bologna nel 1899 ed esercitò i primi anni della professione nella sua città. Quivi cominciò a dedicarsi, con una passione che non lo abbandonò per tutta la vita, alle indagini sulla storia della sua città. Nel 1900, insieme all’avv. Filippo Ungaro, fondò il “Gazzettino del Gargano” di cui fu dapprima redattore capo, poi direttore. Nel 1904 si trasferì a Lucera per motivi professionali. Dal 1914 al 1917 fu direttore de “Il Foglietto”. Richiamato alle armi in qualità di capitano medico, si recò in Toscana prima a Firenze, poi a Capolona come medico condotto, infine ad Arezzo. In questa città, poté dedicarsi totalmente ai suoi studi prediletti fino alla morte che lo colse nel marzo del 1956. Fra le sue opere ricordiamo: Monte S. Angelo (1903), Giantommaso Giordani letterato e patriota pugliese (1907), Profili di personaggi antichi e moderni della città di Monte S. Angelo (1908), L’antichissimo Comune di Monte S. Angelo (1914), Visita alla basilica di Monte S. Angelo (1914), Le porte di bronzo bizantine nelle Chiese d’Italia e le imposte della Basilica di Monte S. Angelo (1924), Un punto inesplorato nella vita del poverello d’Assisi: il pellegrinaggio al Gargano (1928), La Croce di Federico II nella Chiesa di S. Michele (1936), La Chiesa e il Convento di S. Francesco in Monte S. Angelo (1936), La Chiesa e l’ex Convento della Trinità in Monte S. Angelo (1953), Pulsano e l’ordine monastico pulsanense (1953). Nel 1956 fu pubblicata la più importante opera, in due volumi, che rappresentò il coronamento della vita di studi dell’Autore: Il Santuario del Gargano e il culto di S. Michele nel mondo. Nel 1969 apparve lo studio La Tomba di Rotari. Infine a cura del Centro Studi Garganici, fu pubblicato nel 1977 il libro inedito Nuove luci sulle vicende della regina Giovanna I di Napoli. A Ciro Angelillis è stata dedicata la Biblioteca Comunale.

E ancora Francesco Perna, Professore e uomo politico, nato a Monte Sant’Angelo il 12 maggio 1892 e morto a Bari il 30 novembre 1983, un uomo di scuola, ma soprattutto un uomo alla ricerca delle nostre radici mediterranee, dove il nostro Gargano rappresenta il punto focale delle grandi civiltà dell’Oriente e dell’Occidente, attraverso la memoria dei nostri padri fondatori, fra cui i filosofi e i letterati greci e romani. Ad essi l’attenzione del nostro concittadino Francesco Perna è rivolta allorquando ha scritto numerosi volumi riguardanti: L’originalità di Plauto (1955),

Noterella Oraziana (1957), Ricordi di Puglia in Orazio (1960), Il Canzoniere di Catullo (1965), Livio Andronico, poeta di Puglia (1978), ecc. Dopo aver frequentato il Liceo classico di Molfetta, si laureò in Lettere classiche presso l’Università di Napoli. Iniziò la sua carriera d’insegnante presso il Liceo “Mattei Tondi” di San Severo e la proseguì, sempre insegnando negli istituti superiori, a Manfredonia e a Lucera fino al 1929. L’anno successivo fu chiamato al Regio Liceo-Ginnasio “D. Cirillo” di Bari e poi, dal 1933, all’Orazio Flacco. Dal 1943 al 1946, sfollato da Bari per motivi bellici, insegnò nel Liceo-Ginnasio di Monte Sant’Angelo. Nel 1947 ritornò a Bari e vi rimase fino al suo collocamento a riposo avvenuto il 1 ottobre 1961. Convinto sostenitore, insieme al fratello Francesco Perna, dei valori di libertà e dignità dell’uomo, si oppose decisamente al fascismo, cosicché, nel 1942, venne arrestato a Bari perché frequentava la libreria Laterza e perché amico di Tommaso Fiore. Gli fu inflitta l’ammonizione con l’allontanamento dalla Puglia e il trasferimento a Pavia. Nel 1944 lo ritroviamo a Monte Sant’Angelo ad organizzare, con altri antifascisti, il Comitato di Liberazione Nazionale, di cui fu presidente e l’anno successivo entrò nel Partito d’Azione.

E infine Francesco Paolo Fischetti, nato a Monte Sant’Angelo il 10 novembre del 1911, morto a Chieri il 7 dicembre del 2004, grande cultore di storia micaelica, attraverso la sua carica appassionata e virulenta, ci ha fatto conoscere mondi e dei della nostra origine orientale, l’eco degli dei e degli angeli, un cammino tra le religioni del mondo, dandone, di volta in volta, interpretazioni spesso discutibili, ma nello stesso tempo originali e inedite da un punto di vista storico ed iconologico. A lui si devono la fondazione del Centro Studi Garganici, sorto a Monte Sant’Angelo nel 1971 e la nascita della rivista “Garganostudi” (1978). Ha scritto diversi volumi, alcuni già pubblicati, altri inediti in dattiloscritti, depositati presso la Biblioteca Comunale. Fra le sue opere ri-cordiamo: Il Santuario garganico dell’Apocalisse e la Tribuna di S. Giovanni Battista in Tumba (1972), Mercurio, Mithra, Michael. Magia Mito e Misteri nella grotta dell’Arcangelo (1973), Graffiti giudeo-cristiani nella Grotta dell’Arcangelo (1977), L’Arcangelo Michele principe degli anacoreti (1981), Note di iconografia e simbologia nei monumenti di Ravenna (1982), Michael da Israele all’Islanda (1991).

A questi dobbiamo aggiungere il nostro poeta e scrittore Giovanni De Cristofaro, il quale attraverso le sue opere, come Anema nova (1927), A cor’ a core (1929), Zurì, cane fedele (1935), Chi lu dice? Prudebbie, additte e soprannome montanare (1943), ‘Mmizzo la streta (1957), La lampa de la fede (1959), Racconti del Gargano (1966), ci ha fatto conoscere la poesia e le immagini della sua terra, una terra di sogno dove il meraviglioso e l’onirico si mescolano con l’esistenza umana, nella gioia e nel dolore, sempre in difesa della dignità dell’uomo e del suo essere parte della Madre Terra.

A tutto questo, si aggiungono poi vari personaggi che nel tempo hanno reso famosa la nostra città e mi riferisco ai grandi viaggiatori che dal Quattrocento fino al Novecento hanno visitato la nostra città, Monte Sant’Angelo, lasciandoci, attraverso le loro relazioni e i diari, ricordi e memorie indelebile di bellezza e di cultura legate alle varie civiltà di cui il Gargano è espressione. Uomini e donne come O. Beltrano, G. B. Pacichelli, R. De Saint-Non, C. Stieler, F. Gregorovius, F. Lenormant, J. Ross, E. Bertaux, A. Beltramelli, M. Vocino, N. Douglas, U. Bacchelli, G. Ungaretti, C. Alvaro, P. Soccio, C. Brandi, A. Miller e altri, che hanno visitato il nostro Gargano spingendosi verso Sud, alla ricerca della bellezza e delle antiche vestigia delle civiltà e delle culture del Mediterraneo. E a tale proposito ho composto un volume diviso in tre tomi riguardante: I VIAGGIATORI ITALIANI E STRANIERI NELLA CITTÀ DELL’ARCANGELO DAL QUATTROCENTO AL NOVECENTO, Monte Sant’Angelo, 2025, dove oltre ad uno studio introduttivo riguardante le figure e i personaggi che hanno visitato la nostra città, ho raccolto quasi tutte le relazioni e gli appunti di diario di essi e ne ho composto ben tre volumi, dove vengono riportate le ipressioni e le osservazioni di tali personaggi meravigliati della nostra storia e della nostra cultura, non solo artistica, quanto antropologica, riferita specialmente al culto di San Michele, al fenomeno del pellegrinaggio e infine agli usi e ai costumi locali.

Chiunque vorrà consultare tali volumi potrà farlo recandosi in Biblioteca Comunale “Ciro Angelillis”, dove sono stati depositati per una libera consultazione.

*Storico

