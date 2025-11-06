Policlinico di Foggia, tre interventi di cardiochirurgia su giovani pazienti: eccellenza “tecnica di Ross”

FOGGIA – Al Policlinico Riuniti di Foggia continua a crescere il livello di specializzazione della Cardiochirurgia diretta dal professor Domenico Paparella. È di questi giorni la notizia del terzo intervento di cardiochirurgia con la tecnica di Ross eseguito nell’arco di un anno su un paziente di 34 anni residente in provincia di Bari.

Si tratta di una procedura complessa e altamente specialistica, ideata dal chirurgo inglese Donald Ross nel 1967, che prevede la sostituzione della valvola aortica con quella polmonare dello stesso paziente, evitando così l’uso di protesi artificiali. «È un tipo di chirurgia cardiovascolare particolarmente indicato per pazienti giovani, con una lunga aspettativa di vita», spiega Paparella. «Nel nostro centro abbiamo già realizzato tre interventi di questo tipo: i primi due su pazienti ancora più giovani rispetto all’ultimo caso».

La tecnica di Ross non è tra le più diffuse, neppure nei principali centri cardiochirurgici europei. «In genere viene applicata in ambito pediatrico, su bambini molto piccoli. Nell’adulto resta una rarità – sottolinea il direttore della Cardiochirurgia –. Averne effettuati tre in un solo anno a Foggia è un risultato di grande rilievo, frutto del lavoro di un’équipe altamente qualificata e di un’organizzazione sanitaria all’altezza».

I risultati ottenuti dal Policlinico di Foggia confermano la crescente attrattività della struttura a livello regionale. Dall’inizio dell’attività della nuova Unità complessa, quasi un anno fa, il 42% dei pazienti proviene da altre province pugliesi e il 6% da fuori regione.

«Si tratta di numeri importanti – commenta il commissario straordinario Giuseppe Pasqualone – che testimoniano come il Policlinico di Foggia si stia affermando sempre più come punto di riferimento non solo provinciale, ma anche regionale e interregionale.

La specializzazione in discipline come la cardiochirurgia rappresenta un valore aggiunto che accresce il prestigio e la funzione attrattiva del nostro ospedale».

Con questi risultati, la cardiochirurgia foggiana si conferma un’eccellenza del sistema sanitario del Mezzogiorno, capace di coniugare alta competenza clinica, innovazione tecnologica e umanità nella cura del paziente.