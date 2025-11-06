Edizione n° 5877

"CAPOFORTUNA" Rino Gaetano e la satira del potere in "Capofortuna". Inno sarcastico alla devozione politica

Il “Capofortuna” del titolo è il simbolo di un potere carismatico e autoreferenziale, incarnazione di un politico idolatrato ma umano, contraddittorio, e fondamentalmente vuoto

Rino Gaetano e la satira del potere in "Capofortuna". Inno sarcastico alla devozione politica

Rino Gaetano e la satira del potere in “Capofortuna”. Inno sarcastico alla devozione politica

Giovanna Tambo
6 Novembre 2025
Pubblicata nel 1977, Capofortuna è una delle canzoni più emblematiche di Rino Gaetano, capace di fondere ironia, sarcasmo e critica sociale in un linguaggio apparentemente leggero ma di profonda intelligenza. Il testo si apre con un richiamo diretto al popolo — “Cittadini lavoratori alle ore diciotto il nostro beneamato segretario sarà con noi” — che riecheggia i toni delle comunicazioni ufficiali di partito. In poche parole, Gaetano mette in scena la liturgia politica dell’Italia degli anni Settanta, in cui il culto del leader e la ritualità della propaganda erano elementi quotidiani.

L’idolatria del capo: un ritratto ironico e impietoso

Il “Capofortuna” del titolo è il simbolo di un potere carismatico e autoreferenziale, incarnazione di un politico idolatrato ma umano, contraddittorio, e fondamentalmente vuoto. L’artista costruisce un ritratto ironico: un uomo “puro come l’alito di chi non beve e non fuma”, sempre profumato di “roba francese”, impeccabile nel suo foulard di chiffon. È l’immagine del politico che si presenta come modello morale, ma la cui perfezione è artificiale, costruita, estetica più che etica.

Gaetano svela il meccanismo della fascinazione collettiva: il Capofortuna è venerato “come Gesù”, applaudito quando “inaugura mostre e congressi, autostrade e cessi”, e persino “ferrovie e metrò”. L’assurdità dell’elenco rafforza la critica: tutto diventa cerimonia, anche ciò che dovrebbe essere servizio pubblico o normalità.

Rino Gaetano utilizza una scrittura che alterna registri — dal comico al lirico, dal parodico al surreale — come arma di denuncia. L’uso di rime leggere e di un ritmo da marcetta popolare amplifica la dimensione parodica: il testo suona come una canzone di festa, ma sotto la superficie si cela una riflessione amara sulla passività collettiva.

“Dimentica i tuoi problemi, imbarca i tuoi remi, lui pensa per te”: è la sintesi della delega totale al potere, l’abdicazione del pensiero critico che trasforma i cittadini in spettatori.

Musicalmente, Capofortuna rispecchia la tipica scrittura di Gaetano: arrangiamenti essenziali, ironici, e volutamente anti-retorici. Il tono apparentemente allegro del brano contrasta con la profondità del contenuto, creando un effetto di straniamento che spinge l’ascoltatore a riflettere proprio mentre sorride.

L’autore, con la sua voce inconfondibile e il suo sguardo obliquo, riesce a raccontare l’Italia con una lucidità disarmante. Capofortuna si inserisce nella sua poetica coerente: smascherare le ipocrisie del potere, l’assuefazione mediatica e la perdita di senso civico, sempre con il linguaggio dell’ironia.

Non è un attacco personale, ma un affresco collettivo. Dietro la figura del “beneamato segretario” si nasconde un’intera generazione di italiani, disposti ad accontentarsi di chi “reprime rivolte e sommosse e cura la tosse alle cinque col tè”.

