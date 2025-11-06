Edizione n° 5877

Home // Politica // San Severo: entro il 24 novembre le domande per il “Fondo di sostegno ai Comuni marginali”

SOSTEGNI San Severo: entro il 24 novembre le domande per il “Fondo di sostegno ai Comuni marginali”

Incentivi fino a 30mila euro per l’avvio di nuove attività economiche nel territorio comunale

Lidya Colangelo, sindaco di San Severo - Fonte Immagine: Facebook, Lidya Colangelo Sindaco di San Severo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Novembre 2025
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – C’è tempo fino al 24 novembre 2025 per presentare la domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per l’insediamento di attività economiche nel territorio comunale, nell’ambito del Fondo di sostegno ai Comuni marginali – Annualità 2023. Il Comune di San Severo ricorda che non sono previste proroghe oltre tale termine.

L’iniziativa, finanziata nell’ambito delle misure a favore dello sviluppo locale, è destinata a imprese e nuovi imprenditori interessati ad avviare attività commerciali, artigianali o agricole con sede operativa all’interno del territorio comunale. L’obiettivo è quello di stimolare la crescita economica, favorire l’occupazione e contrastare lo spopolamento, attraverso il sostegno concreto alle iniziative imprenditoriali locali.

Le istanze saranno valutate in base a una graduatoria, redatta secondo criteri che tengono conto della qualità del progetto d’investimento, del settore di attività, dell’ubicazione e della natura del soggetto proponente, con particolare attenzione alle iniziative promosse da giovani e donne.

Il contributo massimo previsto per ciascun beneficiario è di 30.000 euro. È inoltre possibile richiedere un’anticipazione del 30% dell’importo concesso, mentre l’attività dovrà essere mantenuta in esercizio per almeno cinque anni dalla data di avvio.

In caso di risorse residue, queste saranno riassegnate ad altre proposte ammissibili fino a completo esaurimento del fondo.

Gli interessati potranno presentare richieste di chiarimenti entro il 10 novembre 2025, mentre l’Avviso integrale e la modulistica sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di San Severo all’indirizzo www.comune.san-severo.fg.it nella sezione “Avvisi” presente in homepage.

Con questo bando, l’Amministrazione comunale conferma la propria volontà di sostenere l’imprenditoria locale e di favorire nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale sul territorio.

 

