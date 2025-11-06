TARANTO – La città dei due mari torna sotto i riflettori del grande pubblico televisivo. Lunedì 10 novembre, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la prima delle quattro puntate della terza stagione de Il commissario Ricciardi, serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni e amatissima dal pubblico per la sua atmosfera sospesa tra giallo, dramma e suggestione storica. A dirigere la nuova stagione è Gianpaolo Tescari, mentre la regia del terzo episodio è condivisa con Alessandro Scuderi.

Il protagonista, come nelle precedenti stagioni, è Lino Guanciale, che torna a vestire i panni del tormentato commissario Luigi Alfredo Ricciardi, capace di risolvere casi intricati grazie a un dono tanto misterioso quanto doloroso: la possibilità di vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta e di ascoltarne l’ultimo pensiero. Accanto a lui ritroviamo un cast corale e affiatato composto da Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Adriano Falivene e Marco Palvetti.

Le riprese in Puglia: Taranto come set naturale

La produzione, firmata da Rai Fiction e Clemart srl, ha scelto Taranto come principale location per le riprese, che si sono svolte dal 16 marzo al 19 aprile 2024 per un totale di cinque settimane di lavorazione. Le strade, i palazzi e gli scorci del centro storico del capoluogo ionico sono stati trasformati in un set cinematografico capace di evocare la Napoli degli anni Trenta, dove la vicenda è ambientata.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno dell’Apulia Film Fund della Regione Puglia e della Apulia Film Commission, a valere sulle risorse del POR Puglia 2014–2020, confermando la strategia di valorizzazione del territorio pugliese attraverso il cinema e la televisione. In totale, 21 professionisti pugliesi hanno partecipato alla lavorazione della serie, tra maestranze tecniche e artistiche, consolidando il legame tra la fiction Rai e l’industria audiovisiva regionale.

Una storia di misteri e sentimenti nella Napoli del 1933

La nuova stagione, ambientata nel dicembre del 1933, si apre in un periodo di profondi mutamenti sociali e politici. Ricciardi continua a muoversi tra le ombre di una Napoli segnata dal fascismo e dalla povertà, indagando delitti che svelano il lato più oscuro dell’animo umano. In questi nuovi episodi, il commissario si troverà per la prima volta a confrontarsi con un omicida seriale, un concetto che all’epoca non era ancora entrato nel linguaggio criminologico.

Tra le indagini, le visioni dei fantasmi e il peso del suo dono, Ricciardi deve affrontare anche le proprie inquietudini interiori e i sentimenti contrastanti verso Enrica, la donna che ama ma da cui continua a mantenere le distanze. Il racconto, intriso di malinconia e tensione emotiva, alterna momenti di introspezione a scene di forte impatto visivo, con una fotografia che esalta la bellezza decadente dei luoghi e il fascino del periodo storico.

Taranto e la Puglia sullo schermo

Per Taranto e per l’intera regione, la messa in onda della serie rappresenta una nuova occasione di promozione culturale e turistica. Le ambientazioni scelte – dal borgo antico al lungomare, fino ad alcuni siti storici poco conosciuti – offrono al pubblico televisivo un ritratto inedito e suggestivo della città.

La produzione ha lavorato in stretta collaborazione con il Comune di Taranto e con le istituzioni regionali, trasformando le strade cittadine in un set d’epoca. Il risultato è una fusione tra racconto televisivo e valorizzazione del territorio, in linea con la missione dell’Apulia Film Commission, che da anni sostiene le grandi produzioni nazionali e internazionali che scelgono la Puglia come palcoscenico naturale.

Una serie tra noir, storia e poesia

Il commissario Ricciardi si conferma così una delle serie più eleganti e originali del panorama televisivo italiano. Capace di unire la dimensione investigativa a quella intimista e poetica, la fiction racconta non solo i crimini e i misteri di una Napoli d’altri tempi, ma anche la fragilità e la solitudine di un uomo condannato a convivere con il dolore altrui.

Con la terza stagione, il personaggio creato da Maurizio de Giovanni torna a conquistare il pubblico con nuove trame, nuovi volti e una rinnovata forza narrativa, mentre Taranto, con la sua luce e la sua pietra, diventa la cornice ideale di un racconto che intreccia arte, memoria e passione civile.