7 Novembre 2025 - ore  09:35

6 Novembre 2025 - ore  09:59

Home // Manfredonia // Welfare: 28 milioni per i buoni servizio a favore di disabili e anziani. A Manfredonia la prima tranche

SOSTEGNI Welfare: 28 milioni per i buoni servizio a favore di disabili e anziani. A Manfredonia la prima tranche

L’intervento è finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus e prevede l’erogazione di voucher digitali

Redazione
6 Novembre 2025
Manfredonia

La Regione Puglia ha autorizzato la liquidazione dell’80% della prima anticipazione all’Ambito Territoriale di Manfredonia, nell’ambito della terza annualità 2025/2026 dei Buoni Servizio per disabili e anziani non autosufficienti. L’atto, firmato l’8 ottobre 2025, rientra nel Programma Regionale FESR–FSE+ 2021–2027, Asse VIII “Welfare e Salute”, e conferma l’impegno dell’ente nel garantire l’accesso ai servizi domiciliari e semi-residenziali.

Si tratta di una misura cardine del PR Puglia, in linea con gli obiettivi europei di inclusione sociale e contrasto alle disuguaglianze, che punta a rafforzare i servizi territoriali per la cura e l’autonomia delle persone più fragili. Il Comune di Manfredonia, capofila d’ambito, ha sottoscritto l’atto unilaterale d’obbligo il 29 maggio 2025, formalizzando la gestione delle risorse stanziate (35 milioni di euro complessivi a livello regionale).

L’intervento è finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus e prevede l’erogazione di voucher digitali, spendibili presso strutture accreditate per assistenza domiciliare e centri diurni. La liquidazione anticipata consente di avviare tempestivamente i servizi, sostenendo la continuità assistenziale e la dignità delle persone coinvolte.

L’iniziativa conferma la Puglia come modello di politiche di welfare territoriale avanzato, orientato all’inclusione e alla qualità dei servizi sociali.

1 commenti su "Welfare: 28 milioni per i buoni servizio a favore di disabili e anziani. A Manfredonia la prima tranche"

  1. Si vuole sperare che rientri anche il programma/progetto di dotare gli anziani soli del dispositivo Beghelli che lancia la richiesta di aiuto premendo un solo pulsante che costa poco e da dare gratis a chi ha determinate condizioni familiari ed economiche. Ad altri accedere al “Servizio” pagando un canone o acquisto in proprio.
    Sicuramente diminuiranno i decessi dovuti alla impossibilità di chiedere aiuto e poi fare brutte scoperte.

Lascia un commento

