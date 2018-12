“Inchiostro di Natale”. A Manfredonia tre week end con gli addobbi, i sapori e gli odori della tradizione

Di:

Gli addobbi, i sapori e gli odori della tradizione. Natale è la festa del calore e delle luci, il momento in cui condividere momenti piacevoli e gioiosi. A Manfredonia, ogni weekend, a scandire l’arrivo della festa più attesa dell’anno ci sarà “InChiostro di Natale” (inaugurazione sabato 8 dicembre alle ore 11), il mercatino tematico organizzato dall’Agenzia del Turismo con il patrocinio del Comune, ambientato nella suggestione del Chiostro di Palazzo San Domenico (sede del Municipio) proprio nel cuore della città, nella casa di tutti i cittadini, per condividere e far respirare lo spirito di comunità e l’aria di festa.

Nei tre weekend (8 e 9, 15 e 16, 22 e 23 dicembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 22), nel porticato di Palazzo San Domenico, si dislocherà un percorso di diciannove artigiani sipontini appartenenti a diversi settori (tutti legati a produzioni tipiche ed originali) a cui farà da contorno una magica atmosfera natalizia con giochi di luci e suoni, nonché spettacoli di artisti locali (appuntamenti fissi alle ore 11, 18 e 20) e tante sorprese per far vivere a cittadini e turisti l’aria di festa, incentivando la valorizzazione e l’acquisto di prodotti locali. A dare il benvenuto, una Piazza del Popolo illuminata a festa, con spettacolari animazioni di musica e colori sulla facciata del Municipio.

“L’Agenzia del Turismo, in linea con le politiche culturali, turistiche e degli eventi portate avanti nell’ultimo biennio, ha l’obiettivo che il file rouge di ‘InChiostro di Natale’ sia la valorizzazione dei talenti e delle risorse creative della città, mettendo gratuitamente a disposizione degli espositori una vetrina importante come quella delle festività natalizie – dichiara l’A.U. Saverio Mazzone -. Un’atmosfera natalizia offerta ai cittadini residenti ed ai visitatori che vengono a scoprire la città”.

Gli espositori di “InChiostro di Natale” rappresentano le categorie degli artigiani, associazioni e commercianti locali. Per l’artigianato ci saranno “Christmas country” (addobbi natalizi, ariticoli da regalo, Orecchini collane), “Cioccolateria-Gelateria Marea” (cioccolato e suoi derivati), “Mimy” (uncinetto), “La bottega delle Meraviglie” (addobbi natalizi, artigiani del legno, stoffa, ceramica, cartapesta, ferro battuto, rame, ottone, plastica, ariticoli da regalo), “Rox C. Design” (opere dell’ingegno creativo (pittura e scultura), “Cucito e ricamo” (addobbi natalizi, artigiani del legno, stoffa, ceramica, cartapesta, ferro battuto, rame, ottone, plastica), “Pasta Fresca Tarallificio Nella” (dolciumi), “Presepistica Altieri” (addobbi natalizi), “Mieli Papagna” (articoli enogastronomici), “Mercatino di Natale” (accessori), “Wool love art” (hobbistica).

Tra le realtà associative saranno presenti “Associazione San Michele” (addobbi natalizi),” CPIA 1 Foggia – scuola plesso Manfredonia” (attività di beneficenza), “Scout Manfredonia 1” (addobbi natalizi, artigiani del legno, stoffa, ceramica, cartapesta, ferro battuto, rame, ottone, plastica, ariticoli da regalo, castagne e suoi derivati), “Associazione Masserie Didattiche di Capitanata – Daunia in Masseria”, (artigiani del legno, stoffa, ceramica, cartapesta, ferro battuto, rame, ottone, plastica, dolciumi, castagne e suoi derivati, articoli enogastronomici, prodotti della terra), mentre per i commercianti “La Nuit biancheria” (articoli da regalo), “Mirian Home” (addobbi natalizi, articoli da regalo), “Nella pancia della Balena” (giocattoli, libri e stampe), “Casa dei fiori km0” (piante e fiori).

A sostenere “InChiostro di Natale” ci sono numerosi sponsor: “De Salvia Costruzioni”, “Design & Realization”, “Le Cese”, “Arnold’s”, “B M Service”, “Mangano impianti”, “Re Manfredi Birreria Pizzeria”, “Coworking Smart Lab”.

Artigianato ed imprenditoria emergenti sono protagonisti anche della realizzazione della slitta con renne di Babbo Natale (posta al centro del Chiostro a mò di scenografia per le foto dei più piccini): “Arredo legno”, “Golmet” ed Associazione “Anime del Sud”, ulteriore segno delle enormi potenzialità della creatività e capacità delle maestranze artigianali ed imprenditoriali sipontine.

Variegato e nutrito è anche il cartellone di eventi in programma ogni sabato e domenica (ore 11, 18 e 20), anch’esso caratterizzato dalla proposta di interessanti e validi talenti artistici locali:

*8 DICEMBRE*

Ore 11.00 – Inaugurazione del Mercatino e Concerto Gospel della Corale Polifonica “Spirito Santo”.

Ore 17.00 – “Giochiamo Djeco? “ Maratona di giochi di carte e da tavolo per bambini a partire dai 4 anni (accompagnati dai genitori). A cura della libreria per ragazzi “Nella Pancia della Balena”. Partecipazione a pagamento, 2.00€ a bambino (da scontare sull’eventuale acquisto di giochi). Prenotazione obbligatoria ai numeri 3482775054, 3472779534.

Ore 18.30 – Spettacolo musicale con la band della Scuola di Musica UMPF_Una Musica Può Fare.

Ore 20.00 – Accensione Luci che illumineranno la facciata del Palazzo San Domenico per tutto il periodo Natalizio – in collaborazione con “Coworking Smart Lab”.

Durante tutta la giornata Porta il tuo Bambino “InChiostro” e scatta la foto con Babbo Natale e la sua Slitta.

*9 DICEMBRE*

Ore 11.00 – “Zampognari del Gargano”, Spettacolo itinerante per le vie del centro storico ed il Chiostro di Palazzo San Domenico.

Ore 11.00 – “Letture di Natale”, a cura della libreria per ragazzi “Nella Pancia della Balena”. Ingresso libero (da 0 a 99 anni).

Ore 20.00 – Pinuccio presenta: “Trump Advisor”, il mondo dei social come non ve l’hanno mai raccontato.

Durante tutta la giornata Porta il tuo Bambino “InChiostro” e scatta la foto con Babbo Natale e la sua Slitta.

*15 DICEMBRE*

Ore 11.00 – “Brush Lettering”, workshop di Calligrafia per adulti a cura di MAC Academy – Iscrizione obbligatoria: 345 0228776 (Whatsapp)

Ore 18.00 – “Big Band Jazz Sistemus”, Spettacolo itinerante per le vie del centro storico ed il Chiostro di Palazzo San Domenico.

Ore 20.00 – Babbo Natale in Vespa e in 500, VIII edizione. Organizzato da “A.S.I.”, “Fiat 500 Club Italia di Manfredonia” e “Club Auto e Moto storiche Sipontino”.

Durante tutta la giornata Porta il tuo Bambino “InChiostro” e scatta la foto con Babbo Natale e la sua Slitta.

*16 DICEMBRE*

Ore 11.00 – “Gli Elfi Salterini di Babbo Natale”, spettacolo a cura della “Gimnasia”.

Ore 11.00 – Trucca Bimbi di Natale a Cura di Pinocchio Animazione (costo partecipazione: 1 euro).

Ore 18.00 – Nella Pancia della Balena “Mamma Natale”, incontro con l’autrice. Che succede se Babbo Natale si ammala? Ce lo racconterà Luisa Staffieri che con questo libro ha voluto giocare con gli stereotipi di genere con un risultato davvero divertente! Al termine firma – copie per un regalo di Natale “griffato”! A cura della libreria per ragazzi “Nella Pancia della Balena”. Adatto a tutti. Ingresso libero

Ore 19.00 – Quantum street band for Christmas

Durante tutta la giornata Porta il tuo Bambino “InChiostro” e scatta la foto con Babbo Natale e la sua Slitta.

*22 DICEMBRE*

Ore 17.00 – “Clara e lo Schiaccianoci” Lettura Animata e Atelier Creativo (4/10 anni), a cura di MAC Academy. 1° Turno 17:00 – 2° Turno 19:00 Posti limitati – Iscrizione obbligatoria: 345 0228776 (Whatsapp)

Ore 18.00 – My Dance di Rita Vaccarella “Jingle Dance”

Ore 19.00 “Zampognari del Gargano”, Spettacolo itinerante per le vie del centro storico ed il Chiostro di Palazzo San Domenico.

Durante tutta la giornata Porta il tuo Bambino “InChiostro” e scatta la foto con Babbo Natale e la sua Slitta.

*23 DICEMBRE*

Ore 11.00 – DAM Accademia Musicale: il “Coro”.

Ore 18.00 – I Blunotes Project…and THE CHRISTMAS SONG

Ore 20.00 – “La Natività, da Adamo ed Eva ai primi miracoli di Gesù”: spettacolo di racconti e musica a cura del Teatro Cinque e con la Corale Polifonica “Spirito Santo”. Drammatizzazione e regia di Vittorio Tricarico. Dirige il coro il M° Antonio De Biase. Con Damiana Nenna, Matteo Perillo, Pasquale Tricarico, Vittorio Tricarico, Maria Vocale.

Durante tutta la giornata Porta il tuo Bambino “InChiostro” e scatta la foto con Babbo Natale e la sua Slitta.

AGENZIA DEL TURISMO DI MANFREDONIA – www.visitmanfredonia.it