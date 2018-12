Martedì 11 dicembre Irama al Centro Commerciale Gargano

Di:

Continua la stagione dei grandi appuntamenti per il Centro Commerciale Gargano, che martedì 11 dicembre, dalle ore 17.00, ospiterà il cantante IRAMA.

Dopo aver vinto la 17sima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, Irama ha scalato velocemente la vetta delle classifiche del nostro paese, diventando l’idolo di tutti gli adolescenti appassionati di pop rap. Appuntamento da non perdere per tutti coloro che vorranno incontralo.

Si ricorda che per accedere all’area firmacopie è necessario possedere il CD Giovani.

Per maggiori informazioni Claudio Casalino claudiocasalino@ethosonline.it>