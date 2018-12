Monte Sant’Angelo, cerimonia donazione statua di San Michele

Di:

Nella mattinata odierna, il Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine “ Puglia Settentrionale” di San Severo, Vice Questore Aggiunto, Dott.ssa Daniela Di Fonzo, unitamente agli equipaggi del Reparto ha preso parte alla cerimonia religiosa presso il Santuario di San Michele Arcangelo in Monte Sant’Angelo, al termine della quale il titolare di un esercizio commerciale di Monte Sant’Angelo ha donato una statua del Santo Patrono, in segno di riconoscenza per il servizio di prevenzione e controllo del territorio svolto dagli equipaggi dei Reparto Prevenzione Crimine.

L’istituzione del Reparto “Prevenzione Crimine Puglia Settentrionale” nella provincia di Foggia, con sede in San Severo, inaugurato il 15 maggio 2018, garantisce un presidio di legalità e sicurezza costante anche sul territorio garganico, fortemente apprezzato da tutta la cittadinanza.

Alla cerimonia di donazione della statua di San Michele Arcangelo è seguita la benedizione delle autovetture del Reparto Prevenzione Crimine “ Puglia Settentrionale” da parte del Rettore del Santuario.