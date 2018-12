Puglia: qualche annuvolamento di passaggio ma senza grossi fenomeni

Di:

Bari. Meteo Puglia: pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo perlopiù stabile e asciutto. Da segnalare tuttavia il transito di nuvolosità irregolare con al più qualche locale e breve fenomeno sulla dorsale appenninica. Temperature stabili o in locale flessione. Venti moderati settentrionali su Ionio e basso Adriatico in attenuazione. Basso Adriatico poco mosso; Canale d’Otranto mosso.

Venerdì 07 Dicembre

Inizialmente soleggiato ma con tendenza a graduale peggioramento dalla serata

VENERDI’: giornata tutto sommato discreta sul Sud-Est con il sole alternato a blandi annuvolamenti tra Puglia, Basilicata e Molise. Seguirà tuttavia a fine giornata un peggioramento a partire da Basilicata tirrenica e Molise. Temperature senza particolari variazioni. Ventilazione debole variabile con mari poco mossi.

Sabato 08 Dicembre

Tempo in peggioramento con piogge e temporali in pianura e neve sull’Appennino

SABATO: un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico su Daunia e murge cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; su Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale adriatico meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul Salento cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata ampi e rapidi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in generale calo, con estremi di 10°C e punte di 13°C. Venti moderati settentrionali in rotazione a meridionali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 2100 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da mosso a molto mosso.