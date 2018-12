Tema nazionale AMMI: il ruolo del medico e la fine naturale della vita

Di:

Ancora al centro dell’attenzione il testamento biologico ma con i riflettori puntati sul ruolo che deve svolgere il medico nel delicato momento del fine vita. È questo il tema dell’incontro organizzato dall’A.M.M.I (Associazione Mogli Medici Italiani) sez. di Manfredonia, che si svolgerà Giovedì 6 dicembre, alle ore 18.00, presso il LUC, il Laboratorio Culturale “Peppino Impastato” in Viale Nazario Sauro a Manfredonia.

Patrocinato dal Comune di Manfredonia e dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Foggia, con l’adesione di numerose realtà associative del mondo culturale e professionale di Manfredonia, l’incontro segue le linee di indirizzo nazionali dell’associazione che, proponendo il tema “Testamento Biologico e fine naturale della vita”, privilegiano l’aspetto della deontologia medica, che impone per il medico non il ruolo di mero notaio, esecutore di compiti burocratici, ma quello di autentica presenza, attiva e partecipe, accanto e per il malato.

Relatori dell’evento il Dr. Luigi Mazzamurro, specialista in Medicina Legale, il Dr. Gianluca Ronga, Medico di Cure Palliative e Coordinatore Regionale della Fondazione ANT e la Dr.ssa Giovanna Pompilio, Coordinatore Infermieristico U.O.C. di Oncologia IRCCS di Casa Sollievo della Sofferenza.

La cittadinanza è invitata a condividere questo tema di grande attualità e di notevole pregnanza umana.