Che cosa è l’NSO

L’NSO, o Nodo Smistamento Ordini, rappresenta una rivoluzione nelle procedure di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni. Inizialmente previsto per il primo ottobre 2019, questo strumento entrerà invece in vigore dal febbraio 2020: per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale e i loro fornitori sarà obbligatorio inviare esclusivamente in via telematica attraverso questo sistema gestionale i documenti attestanti gli ordini per l’acquisto di beni o servizi e la loro esecuzione. Questa misura è un deciso passo in avanti nel processo di dematerializzazione dei processi pubblici.

Se ti interessa saperne di più, scopri come funziona l’NSO.

Che cos’è l’NSO

Il Nodo Smistamento Ordini è un sistema digitale di trasmissione documenti gestito dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e integrato con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e con lo SDI – Sistema di interscambio, lo strumento per trasmettere la fattura elettronica. Per far ciò, la Legge di Bilancio precedente prevedeva l’obbligo di creare, trasmettere e conservare unicamente in formato elettronico i documenti che riguardano ordini ed esecuzioni degli acquisti. Come introdotto dalla Legge di bilancio 2018, era evidente l’intenzione di tenere sotto controllo in particolare gli acquisti e le spese delle aziende pubbliche del Sistema Sanitario Nazionale. La particolare attenzione a questo settore è stato poi sottolineato anche dal decreto legge 7 dicembre 2018 del Ministero dell’economia e della finanza, in cui veniva stabilita una data di entrata in vigore dell’obbligo: 1 ottobre 2019. Una data che vale solo per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, i loro intermediari e i loro fornitori.

A cosa serve il Nodo Smistamento Ordini

Il sistema gestionale NSO viene usato per lo scambio di documenti digitali riguardanti gli ordini e la loro esecuzioni tra le aziende pubbliche del SSN e le aziende loro fornitrici.

Per fare un esempio, dopo la pubblicazione di una gara d’appalto da parte di una struttura ospedaliera che necessita di un rifornimento di materiale sanitario o di un servizio di consulenza, la consultazione dei bandi sul Mepa da parte delle aziende private, la dimostrazione di interesse delle stesse, e infine la scelta, i documenti relativi agli ordini non potranno più essere scambiati con le modalità tradizionali ma obbligatoriamente dovranno transitare dall’NSO.

La legge prevede in effetti che l’NSO si occupi, oltre che di gestire proprio lo scambio di tali documenti, anche di controllare che siano corretti in ogni loro dettaglio, dati del pagamento compresi.

Per garantire ulteriormente l’utilizzo di tale sistema, le fatture relative agli ordini d’acquisto non potranno essere liquidate qualora l’intera procedura non sia stata rispettata.

NSO: come funziona

Il Nodo Smistamento Ordini accetterà solo i documenti in formato UBL XML: il file UBL XML conterrà i dati utili per l’ordine. Il documento viene abbinato a una c.d. busta di trasmissione, un file che riporta le indicazioni su mittente e destinatario. Entrambi i file sono inclusi in un messaggio.

Dopo aver creato il messaggio nel modo corretto, si procederà ad inviarlo al Nodo Smistamento Ordini. I canali di comunicazione sono gli stessi della fatturazione elettronica.

I quattro tipi di ordine

L’ordine può essere di quattro tipologie diverse: