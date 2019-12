Faro “Forse qualcosa si muove per il Ponte di Ascoli Satriano”

On. Faro «forse qualcosa si muove, anche se la preoccupazione è ancora la viabilità»

«Il presidente della provincia di Foggia ha annunciato che finalmente ha tra le mani una prima analisi del progetto definitivo di restauro conservativo del ponte di Ascoli Satriano. Spero che sia la volta buona e che non ci siano ulteriori intoppi burocratici». Commenta così l’annuncio l’On. Marialuisa Faro del Movimento 5 stelle, che in più occasioni si occupata del ponte romano sulla SP 105 nei pressi di Ascoli Satriano.

«Nello scorso settembre ho sollecitato l’intervento della Provincia di Foggia con una lettera, dopo che sono stata informata dal MIBAC che la Soprintendenza, in seno al Tavolo tecnico istituito dalla Provincia di Foggia,proprietaria del bene, richiamava gli obblighi conservativi in capo alla proprietà. L’incarico ad un professionista, per la redazione dell’indagine strutturale, è stato affidato a febbraio scorso. Dopo circa un anno, finalmente, abbiamo notizie positive. Resta, tuttavia, la preoccupazione che, nonostante la pericolosità strutturale e i divieti di transito sul ponte,ogni giorno passano auto e mezzi pesanti rischiando di compromettere ulteriormente la situazione». Conclude l’On. Marialuisa Faro.