Gargano. Erogazioni pubbliche, ricorso tardivo: confermato sequestro preventivo

, 06 dicembre 2019. ”Nel caso di specie, il ricorso fu depositato il (..) presso un giudice diverso da quello che emise il provvedimento, l’unico competente a riceverlo, e pervenne alla cancelleria del Tribunale di Foggia il (..), quaranta giorfii dopo la scadenza del termine ultimo“.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha inammissibile il ricorso di S.M.G., classe 1986 San Giovanni Rotondo, contro un’ordinanza del maggio 2019 del Tribunale di Foggia che, in sede di riesame, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente (finalizzato alla confisca ed avente ad oggetto beni mobili alla stessa appartenenti, fino alla concorrenza del valore di 29.419,94 euro) emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale, a carico della ricorrente, sottoposta a indagini per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 483 e 640 bis cod. pen.).

La ricorrente, a mezzo del proprio difensore di fiducia, aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione di legge sulla base dei seguenti motivi.

La stessa ha tra l’altro dedotto come “erroneamente il profitto del reato è stato quantificato nella somma di 29.419,94 euro, relativa alle annualità 2015, 2016 e 2017, quando la contestazione risultante dal capo

d’imputazione riguarda esclusivamente quella del 2016, che va riferita, inoltre, ad una sola particella di terreno di 13 ettari”.

La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso “perché presentato tardivamente”.