Il Taekwondo azzurro vola in Giappone: carta olimpica per Vito Dell’Aquila

, riservato ai 16 migliori atleti del ranking suddivisi nelle 8 categorie a cinque cerchi. Dell’Aquila, grazie alle vittorie contro il brasiliano Paulo Melo (BRA) per 23-7 e contro il tunisino Hedi Neffatti per 12-8, ai quarti, ha messo in cassaforte la qualificazione per la XXXII edizione dei Giochi Estivi, garantita ai primi 5 di ogni classifica.

Il diciannovenne azzurro si è presentato alla manifestazione da numero 6 del ranking ma avendo davanti 2 atleti della Corea del Sud che può contare, come ogni Nazione, solo su un posto il Giappone. Dell’Aquila aveva vinto il titolo continentale a Bari lo scorso 1° novembre.

Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono a 163 (82 uomini, 81 donne) in 22 discipline differenti con 8 pass individuali. Ecco il dettaglio:

– Vela (9 carte olimpiche per 6 equipaggi: 470 d, 470 u, Laser Radial d, Nacra 17 u/d, RS:X d, RS:X u);

– Tiro a volo (6 carte olimpiche: Trap 2 d, Skeet 2 u, Skeet 2 d);

– Ginnastica ritmica (7 carte olimpiche d di cui 2 individuali);

– Tiro a Segno (4 carte olimpiche: 2 Carabina 3p u, Carabina 10 m u, 1 Pistola 25 m. U)

– Tiro con l’Arco (2 carte olimpiche: 1 u e 1 d)

– Nuoto di fondo (3 pass individuali: Gregorio Paltrinieri, Mario Sanzullo e Rachele Bruni 10 km)

– Tuffi (1 carta olimpica piattaforma d)

– Nuoto (16 carte olimpiche: 4×100 sl u, 4×100 Mixed Medley 2 u e 2 d, 4×200 sl u, 4×100 mista d)

– Pallanuoto (carta olimpica per la squadra maschile, 11 unità)

– Softball (carta olimpica, 15 unità)

– Pallavolo (carte olimpiche per la squadra femminile e la squadra maschile -12 d, 12 u)

– Arrampicata Sportiva (2 pass individuali: Ludovico Fossali, Laura Rogora)

– Canoa (3 carte olimpiche nella Velocità: K1 200 u, K2 1000 u – 3 carte olimpiche nello Slalom: C1 d, K1 M e d)

– Canottaggio (23 carte olimpiche: Due senza d, Doppio PL u, Quattro senza u, Quattro di coppia u, Due senza u, Doppio PL d, Quattro di Coppia d, Doppio d, Singolo u)

– Sport Equestri (Carta olimpica per la squadra di Completo: 2 u e 2 d, riserva compresa)

– Pentathlon Moderno (pass per Elena Micheli)

– Lotta (1 carta olimpica: stile libero 74 kg)

– Beach Volley (una coppia M)

– Ciclismo su strada (9 carte olimpiche: 5 U e 4 d)

– Atletica (10 carte olimpiche – Staffetta 4×100 d, Staffetta 4×400 u)

– Ginnastica Artistica (4 carte olimpiche d e 2 pass individuali Ludovico Edalli – concorso generale – e Marco Lodadio – anelli)

– Taekwondo (una carta olimpica, -58 kg u).

FONTE http://www.coni.it/it/news/primo-piano/16774-il-taekwondo-azzurro-vola-in-giappone-carta-olimpica-per-dell-aquila-nei-58-kg-ai-giochi-in-163.html