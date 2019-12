Lazio Juve, Inzaghi “Concentrazione e attenzione”

Alla vigilia del match con la Juventus, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Formello.

“Domani dovremo svolgere una gara importante: servirà concentrazione e attenzione perché i bianconeri vantano campioni che possono risolvere la gara da un momento all’altro. Dovremo affrontare una squadra che ha vinto gli ultimi otto scudetti ed è l’unica squadra imbattuta in Europa. Saranno anche arrabbiati per l’ultimo passo falso con il Sassuolo. L’Inter sta tenendo il passo della Juventus, ma i bianconeri non hanno ancora fatto registrare sconfitte. Ci fa piacere sapere che lo stadio Olimpico sarà pieno di entusiasmo: vogliamo fare una grande gara provando a trascinare i nostri sostenitori. La gara sarà difficilissima, ma l’abbiamo disputata spesso: negli ultimi due anni abbiamo perso due partite che non avremmo meritato di perdere“.

“Affronteremo la squadra più forte e più in forma in Italia: saranno decisivi gli episodi, dovremo farli girare dalla parte nostra. Trenta giorni fa della Lazio si parlava diversamente, ora ci vuole equilibrio. Sono nel calcio da tanti anni e so che si passa in un attimo dalle stelle alle stalle. Vedere la Lazio con questa positività e con questa classifica mi porta ad affrontare il prossimo match con entusiasmo“.

Sulla Juventus: “Ho visto tante partite dei bianconeri, il lavoro di Maurizio Sarri si sta iniziando a vedere. Nelle ultime stagioni con Allegri i bianconeri erano stati fortissimi. La squadra piemontese adesso è molto corta in questo momento ed effettua più passaggi rispetto al passato“.

