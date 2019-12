No Energas: “Già nel ’90 il progetto sapeva delle faglie sismiche di Manfredonia”

Questo documento della isosar dimostra che il progetto nel suo nascere negli anni 90 “sapeva” che intorno all’area dell’impianto c’erano faglie sismiche. A oggi in nessuna documentazione ufficiale è presente uno studio terzo sull’impatto sismico per il più grande impianto di deposito di

Sempre citando la relazione tecnica del 1999 della Ditta partenopea, queste le note a descrizione dell'immagine postata, il grafico n. 55 inserito nello Studio impatto ambientale (tomo II).

“Lineamenti Tettonici –La situazione strutturale dell’area di Manfredonia è, nelle sue linee generali la seguente (cfr.fig. n.55):

– a Nord di Manfredonia, a circa 3,0 Km, l’elemento strutturale predominante è una faglia corrente lungo la scarpata (frazione Montagna), a direttrice W.S.W. –E.N.E., che ha prodotto, durante il Pliocene, un abbassamento verso Sud di circa 450 metri della parte meridionale della monoclinale di Monte S. Angelo;

– a Sud l’area è limitata da una grossa faglia, a direttrice N.E.-S.W., detta faglia Sorrento-Siponto che sembra orlare tutta la costa meridionale del Gargano;

– a Ovest è limitata da una paleofaglia a direttrice N.N.W.- S.S.E., detta “Paleofaglia di Belvedere di Ruggiano” che passa attraverso il centro urbano di Manfredonia lungo la “Vallata di Scaloria”mettendo a contatto i Calcari di Piattaforma con le Brecce di scarpata.

ORA come si fa a pensare che i cittadini di #Manfredonia, memori del disastro ambientale dell’Anic/Enichem (petrolchimico che ha regalato alla zona la quinta zona #SIN più inquinata d’Italia su 44 certificate) potessero accettare un tale tipo di idea di sviluppo industriale? Infatti al referendum il 96% votò contrariamente al progetto.

Oggi Confindustria Foggia dice che questo impianto è il futuro della zona e che i cittadini hanno votato in quel modo perchè male informati. Avranno brevettato in Confindustria Foggia un sistema proprio antisismico per essere cosi sicuri che a Santo Spiriticchio e sulla banchina5 di un fatiscente porto Alti Fondali non accadrà mai un fenomeno sismico nei prossimi 30 anni oppure il Mago Othelma ha fatto loro un’ottima profezia alla #staisereno ?