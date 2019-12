Pantaloni per l’autunno 2019: tutte le tendenze e come indossarli

Anche quest’anno tra le sfilate della stagione autunno inverno 2019/2020 il protagonista è stato il pantalone, in tutti i suoi stili e le sue sfaccettature. Si tratta, d’altronde, di un capo intramontabile che ormai da anni detta le regole dello stile sia che si tratti di alta moda, sia che si tratti di pret-à-prorter.

Per questa stagione, quindi, si dà il via ad abbinamenti fantasiosi, passando dai modelli più svolazzanti come i panta palazzo a quelli che sembrano quasi una seconda pelle. L’obiettivo rimane sempre quello di valorizzare la propria silhouette, facendoci sentire comode e belle.

Vediamo quindi insieme quali sono i modelli che non potranno assolutamente mancare nel proprio armadio!

Cargo

Il pantalone Cargo è un vero e proprio omaggio agli anni Novanta e una riscoperta dello stile casual, da rendere comunque chic grazie ad abbinamenti ben pensati. Il modello si contraddistingue per la vita alta, grandi tasconi laterali e la parte finale stretta sulla caviglia. Perfetti se indossati con una dolcevita aderente, così da contrastare la larghezza del pantalone, e degli stivaletti dalla suola importante.

Animalier

Questa volta sono gli anni Ottanta a dominare, tra tutte, infatti, questa è sicuramente la tendenza più in voga. La stampa animalier è stata la regina dell’anno ed è sicuramente adatta alle più audaci, che non hanno paura di attirare l’attenzione. Sono perfetti se abbinati con capi monocolore, meglio se neri, così da far risaltare unicamente il pantalone e non risultare eccessivamente trasandate. Il modello stretto in fondo si addice molto all’indosso di stivali alti fino alla caviglia, abbinandoci infine una bella maxi bag da indossare sulla spalla.

Vinile

Effetto glossy e super brillanti, i numerosi modelli di pantaloni in vinile tornati quest’anno in diverse forme e colori sono sicuramente molto audaci. Non manca però loro neanche un tocco di romanticismo, perché ben incarnano la nostalgia per i tempi passati che caratterizza le tendenze del momento. Perfetti per un look da serata o da discoteca, devono essere indossati con molta attenzione: si tratta infatti di pantaloni che mettono molto in mostra le curve, ed essendo in genere molto femminili e sensuali devono anche essere abbinati con grande attenzione. E gli accessori? Brillantinati e possibilmente oro, se coperti di pailettes ancora meglio.

Spacco frontale

Look decisamente più elegante e formale vede i pantaloni con lo spacco sul davanti uno dei must della stagione. Sono più semplici di quanto si pensi da portare e da abbinare: un bel blazer, una camicetta semplice e delle décolleté degne di questo nome sono l’abbinamento ideale che permette di ricreare un outfit da ufficio perfetto.

Velluto

La moda del velvet torna ciclicamente, ecco perché molte di noi non gettano mai i loro capi in velluto! Per questa stagione il modello più gettonato è quello a vita alta in costine, che non fasciano eccessivamente la gamba e terminano un po’ più ampi sul fondo. Con il velluto, quindi, andiamo a riprendere la moda degli anni Settanta, ecco perché sono ammessi anche colori molto accessi, come il blu e il rosso!

Ecco quindi tutte le tendenze del mondo pants di questa stagione, con trend che si ispirano al passato per guardare al futuro!