Protesta migranti a Foggia: bloccata la strada per il Grandapulia

“A # Foggia la determinazione dei lavoratori sta spostando il blocco dalla strada al. Non ci arrendiamo finché non otterremo risposte! Abbiamo bisogno di cose concrete e siamo stanchi di ripeterlo:“. Lo riporta la pgina FB Comitato Lavoratori delle Campagne.

“Campagne in lotta”, il movimento che fra i suoi più noti attivisti conta anche con Veronica Padoan, la figlia dell’ex ministro, si sta svolgendo in queste ore a Foggia. “Vogliamo la regolarizzazione per tutte e tutti attraverso l’abrogazione totale degli ultimi due decreti, la reintroduzione del permesso umanitario, dei flussi per lavoro e le sanatorie; la possibilità di rinnovare il permesso e accedere ai servizi di base anche senza la #residenza” rivendicano sui social.

“A FOGGIA E GIOIA TAURO, OGGI BLOCCHIAMO! I lavoratori e le lavoratrici delle #campagne oggi sono in #sciopero! All’alba lavoratori e solidali hanno iniziato a bloccare il #porto di #GioiaTauro e un importante snodo stradale alle porte di #Foggia, nonostante i tentativi delle forze dell’ordine di prevenire e di bloccare gli scioperanti in entrambi i luoghi. Immediatamente la gravissima violenza #razzista è esplosa ancora una volta in maniera flagrante con l’investimento di un lavoratore al porto di Gioia Tauro da parte di un’auto in corsa, siamo determinati e da qui non ci muoviamo!”

“La celere schierata minaccia lo sgombero. Evidentemente il blocco del centro commerciale GrandApulia dà fastidio: e allora dateci un incontro al ministero! Non ci accontentiamo di promesse vuote, sono anni che lottiamo per avere un documento, per poter vivere in pace in questo paese che ci fa la guerra ogni giorno, e non ci faremo spaventare!”, si riporta in un aggiornamento.