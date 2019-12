Rionero – Orta Nova. “Il grido dell’Ade”: salme nelle fosse comuni per liberare loculi

II sistema, grazie alla coinvolgimento di alcuni funzionari pubblici del Comune lucano, si fondava – sempre secondo gli inquirenti – sul ferreo e stretto controllo delle attività amministratevi che facevano capo all’Ente territoriale laddove le stesse riguardavano l’affidamento di lavori e servizi.

E cosi, attraverso una rete di connivenza e complicità all’interno del Comune, alimentata da rapporti corruttivi, un ben determinato gruppo di società tutte facenti capo alla famiglia Aiuola di Rionero, riuscivano ad ottenere e raggiungere una consolidata posizione monopolistica nel settore degli appalti pubblici comunali e nella gestione del cimitero comunale ottenendo negli ultimi anni appalti per oltre due milioni di euro, ai cui guadagni devono poi essere aggiunti quelli “in nero” ottenuti attraverso la vendita illecita di loculi cimiteriali e tutto il vasto indotto rappresentato dalla vendita di servizi funerari da parte di imprese sempre collegate alla predetta famiglia a cui – anche grazie a complicità all’interno dello stesso Comune di Rionero – gli utenti erano indotti a ricorrere

Tutto ciò, non solo a discapito delle altre imprese operanti nel medesimo territorio, ma anche della stessa cittadinanza. Le indagini hanno pure evidenziato come la medesima famiglia che gestiva il cimitero comunale di Rionero in Vulture, attraverso una impresa controllata, avesse anche la gestione del cimitero del Comune di Orta Nova ( FG) dove pure si sono accertati gravi episodi di corruzione di un Amministratore comunale collegati allo svolgimento di tale appalto.

L’indagine, particolarmente complessa Che si è avvalsa di attività tecniche di intercettazioni telefoniche, servizi di o.c.p. unitamente ad un’articolata analisi

documentale, tuttavia si è sviluppata grazie alla denuncia sporta da un privato cittadino riguardante le modalità attraverso cui si svolgeva la compravendita di loculi all’interno del cimitero di Rionero in Vulture .

E’ stata anche data esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo “per equivalente” Sui beni degli indagati.

