Sarri “La Lazio è una squadra di grande qualità”

Il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus, match valido per la 15ª Giornata di Andata della Serie A TIM 2019/2020.

“Loro sono una squadra forte, di grande qualità quando riesce a portare la palla vicino all’area di rigore avversaria. E’ una partita difficile, sono reduci da sei vittorie consecutive in campionato. In questo momento la Lazio dà la sensazione di poter lottare fino in fondo. Mi aspetto un grande e determinato approccio da parte loro. Dovremo reggere questo impatto e cercare di uscire fuori”.

Mentre la Juventus gioca in trasferta all’Olimpico, l’Inter ospita la Roma a San Siro: “Guardando gli allenamenti sono fiducioso. Siamo in un momento della stagione dove niente può essere decisivo, ma i punti sono tutti importanti e pesanti. Questo è un turno di campionato con un livello di difficoltà elevato per tutte le squadre di alta classifica. Spero che il sorpasso dell’Inter in classifica sia di grande stimolo per la squadra”.

Mister Sarri ha poi parlato di alcuni elementi della rosa: “Bernardeschi è un ragazzo sensibile, si nota anche dalla differenza di sicurezza tra le gare in casa e in trasferta. Il suo rendimento è diverso e la cosa gli sta un po’ pesando addosso. Per noi è un giocatore importante: il mio compito è aiutarlo ed accompagnarlo piuttosto che farlo riposare.

Khedira ha grande personalità, è una perdita pesante, la situazione del suo ginocchio stava peggiorando con il passare dei giorni. Bentancur sta diventando un giocatore importante e ha dei numeri dal punto di vista fisico impressionanti; ha una buona tecnica ed è destinato ad avere una carriera importantissima. E’ carente ancora in zona gol, ha segnato molto poco: deve ancora fare questo passo, sarebbe molto importante”.

www.juventus.com