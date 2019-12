Trani, sorpreso con 14 kg di marijuana: arrestato 48enne

. Nella mattinata di ieri, nell’ambito di mirati servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Sezione Investigativa del Commissariato di Trani hanno arrestato un pregiudicato biscegliese di 48 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo veniva fermato per un controllo nei pressi di via Grecia e trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, circa 3,69 grammi, ed una sigaretta confezionata a mo’ di spinello, contenente la medesima sostanza.

Gli agenti decidevano di effettuare una perquisizione presso la sua dimora, dove veniva rinvenuto un barattolo in vetro al cui interno era custodita altra marijuana. Durante tale attività, l’uomo riferiva di non detenere altra sostanza stupefacente in casa e cercava di sviare i controlli spostando l’attenzione degli operatori di polizia su un box di pertinenza dell’abitazione, nel quale dichiarava di custodire della merce di abbigliamento con marchi contraffatti.

Ma gli investigatori, intuita l’intenzione del reo, non demordevano dal loro intento e, dopo un’attenta e scrupolosa attività di perquisizione, rinvenivano, ben occultata una busta in cellophane con altra sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di grammi 490,00.

A questo punto, l’interesse degli investigatori li portava ad estendere la perquisizione presso il luogo di residenza del predetto, una villa sita in Bisceglie, dove, appena aperta la porta d’ingresso, notavano un grosso cartone adagiato su una sedia, al cui interno erano custoditi ben 11 involucri, tipo panetti, ognuno contenente marijuana ed una busta in cellophane trasparente contenente della medesima sostanza. Inoltre, constatavano la presenza di altra analoga sostanza stupefacente adagiata su di una incerata colorata in plastica posta su un divano.

All’interno della cucina, erano presenti un bilancino perfettamente funzionante e del materiale per il confezionamento (un rotolo di cellophane trasparente, un rotolo di carta d’alluminio e delle buste trasparenti con chiusura ermetica).

Complessivamente venivano trovati e posti sotto sequestro circa 14 kilogrammi di marjuana, sostanza che con molta probabilità era destinata a rifornire i vari pusher che operano sulla locale piazza di spaccio.

Gli agenti non tralasciavano di effettuare la perquisizione anche nel locale box in cui l’arrestato aveva dichiarato di detenere indumenti con marchio contraffatto e dove effettivamente rinvenivano numerosi capi d’abbigliamento contraffatti e relativi loghi e stemmi di note aziende di abbigliamento; inoltre venivano rinvenuti capi di abbigliamento sportivo su cui verranno effettuati accertamenti al fine di riscontrarne la provenienza, vista l’assenza di idonea documentazione che ne attesta l’acquisto.

Al termine degli accertamenti di rito, il 48enne veniva ristretto presso la Casa Circondariale di Trani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.