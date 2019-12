“Università è territorio. Progettiamo insieme il Piano strategico di Ateneo”

“Si tratta di un importante e corale momento di riflessione che quest’anno intendiamo condividere con il territorio raccogliendone le istanze – spiega il Rettore Pierpaolo Limone -. Per questo motivo abbiamo organizzato due sessioni plenarie e tredici parallele sui temi che coinvolgono direttamente la comunità scientifica e che hanno un forte impatto sulla città”.

Progetti e idee saranno oggetto di dibattito: nella plenaria di apertura dell’11 dicembre (Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza ore 14.30. La sessione sarà preceduta da un una esibizione del coro “Jubilate Deo” diretto dal Maestro Carmen Battiante) si parlerà di politiche universitarie, mentre nelle sessioni parallele si affronteranno altri temi diversificati (didattica, ricerca e internazionalizzazione, edilizia e infrastrutture per l’Università, sanità, sostenibilità e ambiente, spin-off e acceleratori d’impresa, stampa e public engagement, orientamento e formazione insegnanti, cultura, politiche giovanili e sport, responsabilità sociale, servizi agli studenti, benessere organizzativo e modelli di governance, formazione in ambito penitenziario).

Al termine dei lavori (13 dicembre ore 11.30 – Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza) si farà una sintesi della due giorni di lavoro con la Consulta di Ateneo e le istituzioni del territorio.

“Per consentire un’ampia visione d’insieme gli interlocutori presenti ai tavoli di lavoro sono numerosissimi, come si può evincere dal ricco programma – prosegue ancora il Rettore Pierpaolo Limone -. Abbiamo scelto, inoltre, di porre alcune sessioni in sedi cittadine (Confindustria, sala teatro chiesa “Gesù e Maria”, Liceo classico “V. Lanza”, sala del consiglio comunale) per rendere più efficace l’interscambio con il territorio”.

All’incontro sarà presente il sindaco di Foggia Franco Landella, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, Emanuele Marconi, Presidente della Commissione “Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Ricerca” del CUN, Marco Mancini, già direttore generale del Miur, il rettore di Cassino Giovanni Betta (anche in veste di presidente della Commissione didattica della Crui), Fabrizio Cobis, dirigente del Miur, Paolo Pedone, coordinatore della Commissione didattica del CUN, e i Welfare Manager Elisabetta Dallavalle e Federico Piccinni Corboud.