Capitanata e Bat “zona arancione”? Gatta: “Ristori per attività, sarà un’altra batosta”

Foggia, 06 dicembre 2020. “Appena conclusa la riunione in videoconferenza convocata dal Presidente Emiliano per comunicarci la decisione di predisporre un’ordinanza che mantenga “ZONA ARANCIONE” le province di Foggia , BAT e per la Murgia Barese.

Una scelta che condivido alla luce dell’elevato numero dei contagi che si registrano ancora in Provincia di Foggia e delle difficoltà del sistema sanitario in forte affanno. Ma occorrono subito dei “ristori” per le attività commerciali (Bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) che dopo essersi preparate per la ripartenza, dovranno di nuovo chiudere i locali al pubblico, in un territorio che già sconta una situazione economica al collasso!!”.

Lo riporta il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta.