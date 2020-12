Champions League: la situazione globale prima dell’ultimo turno

Gli ottavi di Champions League si avvicinano e siamo oramai giunti alle ultime battute della prima fase della competizione calcistica più importante al mondo. Manca solo un turno alla fine della fase a gironi. Una sola partita per delineare un confine netto e invalicabile fra chi potrà giocarsi la propria chance di arrivare in finale e chi, invece, sarà rimandato al prossimo anno.

Alcune squadre hanno già passato il turno con largo anticipo. Vedi Bayern Monaco, Manchester City o la Juventus di Pirlo, che andrà a giocarsi a Barcellona la possibilità di passare per prima e rendersi facile la vita. Altre, come l’armata neroazzurra di Conte, ma anche Lazio, Atalanta, Ajax e tante altre, dovranno giocarsi il tutto per tutto.

Insomma, per queste ultime gli ingredienti per la ricetta vincente sono tanti e variegati: crederci, prima di tutto, ma preparare bene la partita e studiare gli avversari… senza dimenticare, in alcuni casi, un piccolo aiuto della Dea Bendata.

Per citare James Bond nel film online Casino Royale: «A Poker non giochi con le carte che hai in mano, ma con la persona che hai di fronte». Vediamo dunque chi si troveranno di fronte le squadre di Champions League nell’ultima partita del girone di ritorno, chi è già passato e chi invece è ancora in bilico fra la qualificazione e l’uscita dalla competizione.

Champions League: chi è già qualificato e chi no

Quali sono le squadre già qualificate agli ottavi della Uefa Champions League 2020? Chi invece gioca ancora per aggiudicarsi un biglietto di sola andata per gli ottavi? Vediamo subito girone per girone qual è la situazione a una partita dalla fine della prima fase.

Girone A

Situazione ottimale per il Bayern Monaco, primo nel girone con 13 punti (ben 7 di distacco dall’Atletico Madrid, secondo in classifica). La corrazzata tedesca è già qualificata come prima, ma l’Atletico di Simeone dovrà vincere per forza per evitare brutte sorprese. A soli 2 punti, infatti, c’è il Salisburgo, che ha ancora una possibilità di qualificarsi come seconda.

Chi ha già passato il turno: Bayern Monaco

Chi può ancora passare il turno: Atletico Madrid, Salisburgo

Girone B

Situazione unica nel suo genere nel girone B, dove tutto è ancora da giocare: tutte e quattro le squadre, infatti, possono passare il turno. Al momento comanda il Monchengladbach, con 8 punti, che mercoledì 9 dicembre sfiderà il Real Madrid, attualmente terzo in classifica con 7 punti. Secondo, invece, lo Shakhtar Donetsk, che volerà a Milano per giocarsi il tutto per tutto con l’Inter, attualmente ultima a 5 punti. Insomma, un girone al cardiopalma dove tutto può ancora succedere, come si nota anche dalle quote passaggio turno dei siti scommesse .com.

Chi ha già passato il turno: nessuno

Chi può ancora passare il turno: Borussia Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk, Real Madrid, Inter

Girone C

Pratica chiusa nel girone C, dove Manchester City e Porto sono già aritmeticamente qualificate come prima e seconda. I Citizens comandano con 13 punti, segue la squadra portoghese con 10 punti. Nulla da fare per Oympiacos e Ol. Marsiglia, ferme a 3 punti e dunque già eliminate.

Chi ha già passato il turno: Manchester City e Porto

Chi può ancora passare il turno: nessuno

Girone D

Altra inglese che a una partita dalla fine del girone di ritorno è già matematicamente qualificata come prima. Parliamo del Liverpool, che comanda la classifica del girone D con 12 punti. Segue la lotta fra Atalanta e Ajax, rispettivamente a 8 e 7 punti, che si giocheranno direttamente il secondo posto nell’ultima partita. Alla squadra di Gasperini basta un pareggio per passare.

Chi ha già passato il turno: Liverpool

Chi può ancora passare il turno: Atalanta, Ajax

Girone E

Situazione simile nel girone E, con Chelsea e Siviglia che possono già pensare agli ottavi con matematica certezza. Al momento comanda il Chelsea con 13 punti e il Siviglia segue con 10, ma anche in caso di vittoria della squadra spagnola e sconfitta dei blues, questi ultimi passeranno per primi per la differenza reti.

Chi ha già passato il turno: Chelsea e Siviglia

Chi può ancora passare il turno: nessuno

Girone F

Dopo il pareggio strappato a Dormund dalla Lazio di Simone Inzaghi, la situazione del girone E è la seguente: Borussia che comanda la classifica con 10 punti, dunque qualificato sicuramente. Segue la Lazio a 9 e Bruges a 7, con lo Zenit che con un solo punto è fuori dai giochi della Champions League.

Le due squadre si sfideranno proprio martedì 8 dicembre, allo stadio olimpico di Roma. Alla formazione di Inzaghi basta 1 punto per qualificarsi seconda. In caso di vittoria (e di improbabile sconfitta del Borussia in Russia) la Lazio arriverebbe addirittura prima.

Chi ha già passato il turno: Borussia Dortmund

Chi può ancora passare il turno: Lazio, Bruges

Girone G

Giochi praticamente chiusi nel girone G, con il Barcellona a 15 punti e la Juventus che segue a 12. Al Camp Nou si sfideranno proprio le due squadre. In caso di pareggio o vittoria del Barça saranno i Blaugrana a passare il turno come primi. Insomma, a Pirlo servono 3 punti per ribaltare la classifica.

Chi ha già passato il turno: Barcellona, Juventus

Chi può ancora passare il turno: nessuno

Girone H

Interessante, per concludere, la situazione nel girone H, dove Manchester United, PSG e Lipsia sono a parimerito, con 9 punti ciascuna. Leggermente avvantaggiato il Paris Saint Germain, che sfiderà il già eliminato Basaksehir. Mentre in Germania sarà scontro diretto fra Lipsia e Manchester United.

Chi ha già passato il turno: nessuno

Chi può ancora passare il turno: Manchester United, PSG, Lipsia (nota stampa)