Congressi AGCI, l’avv. Michele La Torre responsabile Puglia settore sociale sanitario

Bari roma 2020 congressi AGCI. Appena conclusi i congressi regionali e nazionali per la pesca e solidarietà/ sociale. La città di Manfredonia riesce ad ottenere nomine importanti: verso la riconferma il dott Pasquale Pappalardo e l’avv Michele la Torre rispettivamente nei ruoli di responsabile regionale della pesca e del settore sociale sanitario a livello regionale.

Pappalardo ottiene anche la vicepresidenza regionale dell’ AGCI.

A seguire molto importanti anche le nomine in seno al consiglio nazionale dei 2 professionisti la torre e pappalardo, nei settori di riferimento. Un risultato importante per una città come la nostra che potrà svolgere un ruolo da protagonista nello scenario della cooperazione nazionale per la promozione e lo sviluppo delle imprese e del lavoro