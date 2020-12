Foggia cinico con il Palermo: 2 a 0 allo Zaccheria (FOTO)

(StatoQuotidiano, ore 16.30). Foggia, 06 dicembre 2020. Allo stadio Zaccheria di Foggia, si sono affrontate il Foggia Calcio ed il Palermo, incontro valido per la tredicesima giornata di andata del campionato nazionale di Serie C.

Partita nonostante l’assenza del pubblico, dal grande fascino, in virtù dei trascorsi calcistici importanti che accomunano le due società. Entrambe le compagini provenivano da due vittorie ma il Foggia, oggi, battendo il Palermo, dimostra di essere una squadra in salute, cinica, con un gruppo compatto e soprattutto di meritare le posizioni alte della classifica ma veniamo alla cronaca.

Parte con maggiore veemenza il Palermo che cerca di imporre il proprio gioco su un terreno appesantito dalla incessante pioggia, ma alla prima vera occasione della partita, è il Foggia a passare in vantaggio, con una rapida ripartenza: al 17’, recupera il pallone Fulcro, passaggio smarcante sulla destra per D’Andrea che entra in area e con un diagonale secco che si infila nell’angolo segna la rete del vantaggio. Il Palermo incassa il colpo e cerca di riprendere il pallino del gioco e di affacciarsi nell’area di rigore avversaria ma il il Foggia, con il suo valido impianto difensivo, controlla senza alcun affanno le sterili sortire avversarie.

Un Foggia che aspetta l’avversario e nel momento più propizio attacca la profondità come in occasione della seconda rete, segnata al 36’ da Rocca che riceve palla al limite dell’area di rigore e lascia partire un fendente chirurgico che vale il vantaggio per 2 a 0 su un Palermo annichilito. Al 40’, ancora il Foggia ad un passo dal goal, con D’Andrea che mette al centro un pallone per l’accorrente Vitale che in spaccata si divora il goal del possibile 3 a 0. Si torna in campo nella ripresa, primi venti minuti senza emozioni, difatti, occorre attendere il 23° per la prima azione pericolosa da parte del Palermo che a seguito di una ripartenza, con Rauti che da posizione favorevole tenta una conclusione a rete ed è provvidenziale l’intervento di Anelli che sventa il pericolo.

Al 32° del s.t., Curcio scorge Pelagotti fuori dai pali e tenta la conclusione dalla lunga distanza ma il pallone non inquadra lo specchio della porta. Sino al termine si assiste alla girandola delle sostituzioni senza altre emozioni degne di nota. In conclusione, una partita più interessante nella prima frazione di gioco, con il Palermo che esercita uno sterile possesso palla ma che subisce un uno-due terribile da parte di un Foggia ordinato e soprattutto cinico. La seconda frazione di gioco si caratterizza dalla totale assenza di emozioni, con un Palermo che accenna tiepidi tentativi di raggiungere la porta avversaria ma con il Foggia che gestisce senza affanni il meritato vantaggio sino al triplice fischio finale che proietta il Foggia a quota 21 punti in classifica ed in zona playoff.

Antonio Castriotta

TABELLINI:

FOGGIA CALCIO 1920: 1 Fumagalli; 5 Anelli (45st Galeotafiori), 4 Gavazzi (C.) (38st Germinio), 18 Del Prete; 19 Kalombo, 3 Vitale, 17 Salvi, 33 Rocca, 23 Di Jenno; 11 D’Andrea (45st Pompa), 10 Curcio (38 st Dell’Agnello). A disposizione: Vitali, Aramini, Galeotafiori, Pompa; Di Masi, Garofalo, Ndiaye, Morrone, Reggio Garibaldi, Dell’Agnello. ALLENATORE:MARCO MARCHIONNI

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma (38st Martin), 15 Marconi, 6 Crivello (C.); 21 Broh (al 7’st Lucca), 19 Odjer (20 st Valente); 20 Kanoute (20 st. Rauti), 27 Luperini, 7 Floriano (al 7’st Lucca); 9 Saraniti.. A disposizione: Fallani, Doda; Lancini; Perretti; Martin; Palazzi, Rauti, Lucca, Silipo, Valente. ALLENATORE: ROBERTO BOSCAGLIA

RETI: P.T. : 17°D’Andrea (FG); 36° Rocca(FG);

Ammoniti: Crivello, Saranita, Lucca, Kalombo, Dell’Agnello;

Rec p.t. 0°; Rec. s.t. 5°.

ARBITRO: ANGELUCCI DI FOLIGNO. AA1 TERENZIO COSENZA; AA2 PEDONE DI REGGIO CALABRIA