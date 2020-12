Manfredonia. Violenza su una 20enne, la mamma: “Perchè non è stato applicato il Codice rosa?”

(StatoQuotidiano, ore 20:35). Manfredonia, 06 dicembre 2020. “Mi chiedo perché non è stato applicato il Codice rosa quella notte, nonostante gli evidenti segni di violenza sul volto di mia figlia. Voglio che qualcuno mi dia una risposta. Non accuso nessuno, ma da madre ritengo doveroso sapere”. E’ quanto denuncia a StatoQuotidiano una donna di Manfredonia, in seguito a fatti avvenuti in una notte del giugno 2020.

Per la vicenda, la figlia della donna avrebbe esposto in passato una denuncia/querela, presentando in seguito una lettera rivolta al Procuratore della Repubblica di Foggia, “non inviata a causa della decorrenza dei termini per la presentazione della stessa“.

I FATTI ESPOSTI IN UNA LETTERA RIVOLTA ALLA PROCURA DI FOGGIA. In base a quanto esposto dalla mamma e dalla figlia, in una notte dello scorso giugno, un uomo, il compagno di una ventenne, ha “picchiato violentemente” la ragazza, dopo aver “atteso che due amici presenti con la stessa fossero andati via”. Così in base a quanto esposto dalla giovane nella lettera rivolta al Procuratore.

In base a quanto raccontato, quella notte in seguito ai fatti, la ragazza si è vista “costretta, anche su suggerimento dei Carabinieri intervenuti, a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso locale”. La giovane si fa accompagnare in ospedale dagli stessi amici con cui aveva passato la serata, prima delle “violenze” del compagno. Compagno presentatosi anch’egli in Pronto Soccorso, con un’altra persona, affermando di essere stato “aggredito”, e negando ogni addebito.

In base a quanto raccontato dalla giovane, in Pronto Soccorso quella notte si sono presentati sia il compagno che la stessa ragazza che, durante lo scontro con l’uomo, avrebbe cercato di “difendersi senza riuscirci”.

In base a quanto esposto nella lettera che la ragazza voleva inviare al Procuratore di Foggia, la stessa non avrebbe goduto di alcun percorso “privilegiato”, all’arrivo al Pronto Soccorso, come previsto dal Codice Rosa per le donne vittime di violenza, “che eviti anche alle stesse di stare in contatto con il soggetto maltrattante”. “Sono rimasta al contrario in sala d’attesa con il mio compagno, e non ho goduto del percorso privilegiato previsto”. “Al contrario – racconta la mamma – il compagno, che ha ricevuto una semplice medicazione, è entrato prima di mia figlia, che è dunque rimasta ad aspettare”.

“Io e mia figlia -racconta la mamma della ragazza – vogliamo soltanto conoscere le motivazioni di quanto avvenuto, e del codice applicato quella notte”. “Mia figlia, già tramortita per le violenze subite in volto, come da foto in allegato, ha dovuto fare una tac e risonanza magnetica il giorno dopo perché è stata male tutta la notte. E’ questo il percorso privilegiato per le donne vittime di violenza?”.

Al tempo, come StatoQuotidiano, abbiamo richiesto informazioni in Pronto Soccorso per sapere se c’è possibilità di applicazione del Codice Rosa in ospedale a Manfredonia, e, di fatti, non risulterebbe attivato.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it

Il Codice Rosa è un percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate. Quando è rivolto a donne che subiscono violenza di genere si parla del “Percorso per le donne che subiscono violenza” cd. Percorso Donna, mentre per le vittime di violenza causata da vulnerabilità o discriminazione è il c.d. Percorso per le vittime di crimini d’odio.

Il percorso è attivo qualunque sia la modalità di accesso al servizio sanitario, sia esso in area di emergenza-urgenza, ambulatoriale o di degenza ordinaria e prevede precise procedure di allerta ed attivazione dei successivi percorsi territoriali, nell’ottica di un continuum assistenziale e di presa in carico globale.

Il percorso opera in sinergia con enti, istituzioni ed in primis con la rete territoriale del Centri Antiviolenza, in linea con le direttive nazionali e internazionali.

La rete regionale Codice Rosa, evoluzione di un progetto avviato già nel 2010, è il risultato dei nuovi assetti organizzativi studiati e messi in campo dal Sistema sanitario regionale per offrire una risposta tempestiva e qualificata a un fenomeno ancora così diffuso.

La rete Codice Rosa è costituita da tutti i nodi che concorrono alla erogazione di risposte sanitarie, in emergenza e nell’immediata presa in carico successiva, per le diverse tipologie di vittime di violenza, mediante percorsi specifici dedicati ai diversi target.

Attraverso gli organismi di governo della rete Codice Rosa viene assicurata la collaborazione ai livelli istituzionali di coordinamento e la partecipazione ai gruppi tecnici

già presenti o attivati successivamente in materia.

CODICE ROSA (da un articolo di Marie Claire). “Prima di Vittoria Doretti denunciare uno stupro o violenza domestica in pronto soccorso era una seconda violenza: ecco come questa dottoressa italiana ha ideato il protocollo che sta cambiando un pezzo di società. Per “rosa” si intende il fiore, e nello specifico una rosa bianca. Lo dice colei che questo protocollo l’ha inventato. Si chiama Vittoria Doretti, la dottoressa senese che nel 2018 ha ricevuto l’onorificenza di ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno nell’aiutare chi subisce violenza, e che è stata inserita nella lista delle 100 donne più influenti del mondo del Corriere della Sera . Il Codice Rosa esiste dal 2009, compie 11 anni, ed è uno dei triage con cui viene identificato un tipo di casi al pronto soccorso, il più particolare. Riguarda soprattutto le donne o chi vive in uno stato di vulnerabilità.

L’intento era stato da subito di fare in modo che Stato e strutture parlassero un linguaggio comune, mentre fino a quel momento gli approcci con chi chiedeva aiuto erano molto diversi, a volte non efficaci, se non dannosi. La firma sul Codice Rosa è arrivata ad aprile 2010, ma è stata già applicata la prima volta nella notte fra il 31 dicembre del 2009 e il 1 gennaio del 2010. Si è scoperto da subito che i casi più efferati arrivano a San Valentino, a Pasqua, durante le festività. Il risultato? Da due casi accertati di violenza sono arrivati a 300, solo in pronto soccorso. Di questi, solo il 5% erano donne che avevano già chiesto aiuto ai centri antiviolenza o alle forze dell’ordine o agli assistenti sociali. Oggi Codice Rosa viene trattato in ospedale con la stessa importanza dell’emergenza di un infarto. Non c’è bisogno di recarsi nel grande ospedale perché venga applicato, così come un arresto cardiaco non viene curato con urgenza solo in strutture con un progetto.

“Deve essere applicato ovunque e in questo può aiutarci la politica”. Lo Stato deve intervenire per ridare dignità. I centri antiviolenza vanno potenziati, non basta la firma di un trattato. Il codice Rosa oggi è una legge di Stato e c’è una stanza del pronto soccorso dedicata a questo codice. In quella stanza sono i professionisti a incontrare la donna, non viceversa, e in 20 minuti deve essere accolta e ascoltata. L’infermiere , il dottore che si trova di fronte a questi casi non deve mai pensare: ‘a me non succede perché sono più forte’, ‘oppure questo succede solo in situazioni disagiate’, non deve mai mantenere il distacco del ‘non mi riguarda’ , la violenza va al di là del sesso , dello stato sociale …. tutti abbiamo una figlia una nipote o un amica …. non è necessario avere a disposizione una stanza Rosa per poter accogliere una vittima di violenza basterebbe avere la giusta sensibilità nei riguardi di chi ha avuto il coraggio di chiedere aiuto e di denunciare. L’indifferenza uccide! Nessuno ha il diritto di sminuire un atto di violenza“.