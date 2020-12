Minaccia aggravata, arrestato 24enne di San Severo

San Severo, 06 dicembre 2020. I Carabinieri della Stazione di San Severo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a firma del G.I.P. del Tribunale di Foggia, hanno sottoposto agli arresti domiciliari un ventiquattrenne di San Severo. Il giovane, già sottoposto all’obbligo di dimora per dei furti di autovetture commessi in Molise e per i quali era stato già arrestato dai Carabinieri, lo scorso novembre si era reso responsabile di una minaccia, aggravata dall’utilizzo di un’arma poi rivelatasi un giocattolo, ad un suo vicino di casa.