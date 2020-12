Nico Donys riceve la nomination per gli Hollywood Music

Il cantante pugliese Nico Donys ha ricevuto la nomination per gli Hollywood Music in Media Awards (HMMAs) per l’undicesima cerimonia che si svolgera il 27 gennaio 2021 ad Hollywood.

Gli Hollywood Music in Media Awards (HMMA) hanno annunciato oggi una nuova data per il suo evento principale annuale: MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021 Gli Hollywood Music in Media Awards (HMMA) mantiene la sua prima posizione come il principale evento di premiazione dell’anno che riconosce la musica da film, oltre ad altri media visivi, prima di Golden Globe, Grammy e Oscar. I giudici del nastro blu HMMA sono composti da giornalisti selezionati, insieme a elettori di Oscar, Grammy, Golden Globe ed Emmy. Con oltre 1000 candidature da tutto il mondo, i candidati HMMA vengono scelti in generi musicali specifici per film, TV e videogiochi, inclusi film drammatici, fantascienza / fantasy, documentari e animazione. L’evento principale di HMMA comprende spettacoli di musica dal vivo, presentatori di celebrità, tributi alle icone dell’industria musicale, premi per compositori, cantautori e artisti.

Il cantante foggiano sarà presente alla 11° cerimonia che si terra nella splendida Hollywood nel Teatro Avalon di Hollywood. Dove a prender parte ea sfilare sul red carpet hollywoodiano ci sarà proprio il catante pugliese orgoglioso di portare il nostro talento a livello internazionale e avere riconoscimenti come questi.

Nico Donys è stato nominato nella categoria Latin (pop,rock,urban), con il brano “Para Que te Vas” tratto dal suo primo album “369” registrarto in studio e già precedentemente riconosciuto e premiato in premi di grande importanza.

“Aggiunge il cantante di essere molto emozionato e grato, i tempi sono stati difficili e mi aiuta molto essere riconosciuto per tutto il duro lavoro”. E di vedere il proprio luogo e la sua nazione associata ad Hollywood patria indiscussa delle star. livello internazionale e ha un’incredibile quantità di talento musicale, e questo viene sempre più riconosciuto all’estero.”

