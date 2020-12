Transenne volanti, caduta alberi e recinzioni: tanti danni a Foggia per il maltempo

Foggia, 06 dicembre 2020. Tanti i danni provocati dal maltempo di oggi. Un albero cade su un’auto in sosta in via Menichella, tabellone pubblicitario cade in via Manfredonia, volano transenne in via Fratelli Biondi, alberi caduti in via Balestrucci e via Rovelli (immagine), cade la recinzione di palazzo Trifiletti su corso Garibaldi. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.