Bomba a farmacia, sindaco d’Arienzo “Il danno più grande siete voi criminali”

Monte Sant’Angelo (Foggia), 06/12/2021- “Questa notte, alcuni malviventi hanno piazzato una bomba nella Farmacia Simone, creando danni ingenti alle strutture. Una notizia che ci addolora e che ci fa tanta, tanta rabbia. Sono andato a trovare Raffaella per far sentire forte la nostra vicinanza e quella di tutta la comunità. Assieme ai suoi collaboratori, era già intenta a risistemare per tornare subito a lavorare. Aveva la voce tremante, ma nonostante tutto pronta a ripartire.