StatoQuotidiano.it, Manfredonia 06 dicembre 2021. “Quasi non credevo ai miei occhi quando ieri, come ogni giorno, mi sono recata al cimitero a trovare mio figlio, prematuramente scomparso, e non ho trovato più la sua pianta! Anche se quella pianta non ha un valore materiale, per me ha un valore affettivo indescrivibile che nessun vigliacco può comprendere se non lo prova sulla propria pelle!”.

E’ quanto riferisce una donna a StatoQuotidiano.it evidenziando l’incresciosa situazione avvenuta giorni fa nel Cimitero di Manfredonia.

“Vorrei che questa segnalazione giungesse a tutti, sia a chi non condivide e sia a chi condivide come me, valori ormai antichi quali il senso di pietà e rispetto per i Defunti”, aggiunge la signora.

