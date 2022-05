Rotice “Iniziato ripristino del decoro urbano nella zona Comparti”

Ho voluto che in loco fossero presenti tutti i neo Assessori della Giunta, affinché, non solo simbolicamente, ciascuno per le proprie deleghe, prendesse atto della situazione di questa zona della città a cui sinora non sono state dedicate le giuste attenzioni da parte della Pubblica Amministrazione, soprattutto nella parte dei servizi e della vivibilità.

Con i rappresentanti dei residenti avviamo una fase continuativa di confronto per addivenire, con un cronoprogramma, alle concrete soluzioni per le problematicità di questa zona di Manfredonia”.