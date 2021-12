Super Green Pass, Foggia: controlli della Polizia Locale sui mezzi pubblici

Statoquotidiano.it, Foggia, 6 dicembre 2021. È attivo da oggi il decreto super green pass e sarà in vigore fino al 15 gennaio 2022. L’obiettivo del Governo è quello di rendere più sicure le feste per gli italiani, mantenendo però tutte le attività aperte. Tramite questa misura, sarà impedito ai non vaccinati di frequentare tutte le aree ritenute più a rischio.

Come riportato da Ankronos, il green pass da oggi, 6 dicembre 2021, è necessario anche per salire su bus e metro. Le nuove regole entrano in vigore in tutta Italia, in base al decreto che istituisce anche il Super green pass. Da oggi, il certificato semplice – che si ottiene con un tampone negativo, molecolare (valido 72 ore) o rapido (48 ore) – serve per entrare per entrare in metropolitana, salire sugli autobus e prendere treni regionali.

Già dalle prime ore del mattino sono scattati controlli nelle città con vigili e poliziotti: ci sono stati anche i primi multati. Anche a Foggia la Polizia Locale ha attivato prontamente un servizio di controlli serrati sui mezzi pubblici, per assicurare ai cittadini maggiore sicurezza e rispetto delle regole.

Fotogallery Enzo Maizzi: