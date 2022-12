Foggia, Canonico chiarisce: “Non ho mai parlato di vendita del Foggia”

(wesport24.it) Foggia, 6 Dicembre 2022. Ha parlato in conferenza stampa il Presidente del Foggia, Nicola Canonico che è tornato dopo la revoca della sospensione da parte della Figc:

“Non ho mai parlato di vendita del Foggia. Le manifestazioni di interesse possono essere fatte in qualsiasi momento. Ho sempre detto che mi sarei messo da parte qualora ci sia stata una richiesta importante e seria. Stiamo valutando le richieste ma non ho mai fatto una dichiarazione di vendita. Ho avuto una sospensione per motivi personali dalla Figc.

L’istanza di revoca è arrivata ieri sera e sono subito venuto a Foggia per parlare con la mia squadra. Abbiamo ripristinato il Cda ma abbiamo preso atto che alla dottoressa Pintus non è interessata al Foggia ma ai soldi che deve avere da me. Non potevo continuare a lavorare con la sospensione da parte della Figc. Se un socio di minoranza lamenta i pagamenti per funzioni svolte. La Pintus ha convocato quell’assemblea. Ho dato la possibilità di prendere loro in mano la situazione ma si sono spaventati. Se il socio vuole ripristinare le quote deve fare dei versamenti importanti.

Nel Foggia si mettono i soldi non si prendono come ho sentito dire in alcune trasmissioni. Creiamo panico di un qualcosa che non esiste. Mi sono fermato un secondo perché subire alcune cose mi ha portato a riflessioni. Se assumo degli impegni li porterò sempre avanti. Lo stato di salute del club vanno di passo agli investimenti e fino a quando saranno fatti non ci saranno problemi (wesport24.it).