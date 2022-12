Il Comune stralcia due eventi dal cartellone natalizio: “Non meritevoli”

Stato Quotidiano, 6 dicembre 2022. Il Comune di Foggia ha riesaminato le proposte del programma natalizio : “Si è reso doveroso procedere ad un ulteriore esame delle proposte approvate, per l’eco mediatica che ha prodotto la divulgazione del cartellone natalizio, con l’approfondimento dei curricula dei proponenti. È emerso che il percorso degli artisti non è meritevole di totale apprezzamento e sostegno per contenuti e modalità espressive, seppur non strettamente inerenti il progetto proposto, non ritenendo, pertanto, di promuovere tali forme di espressione artistica in quanto non corrispondenti al sentire dell’Ente”.

Così dal programma delle feste sono stati esclusi due eventi già protocollati. Si tratterebbe di Giovanni D’Angelo e Giuseppe Caradonna, cantanti neomelodici.