Manfredonia, Natale 2022: inaugurazione della ruota panoramica “Magica”

Diverse testate giornalistiche hanno ripreso l’operato svolto l’anno passato, definendo l’evento come un vero e proprio spettacolo! Imprenditori, commercianti, artigiani e liberi professionisti di Manfredonia e provincia si sono spesi per la realizzazione delle Luci del Golfo 2022.

Strade e luoghi caratteristici della città di Manfredonia come Corso Manfredi, Villa Comunale, Piazzale Maestri d’Ascia, Piazzetta mercato, Piazza Duomo e largo Baselice sono diventate attrazione per turisti con percorsi tematici e luminarie. Quest’anno la magia prende di nuovo vita e ad aspettarti ci saranno tantissime novità… Luci del golfo 06 Novembre 2022 – 08 Gennaio 2023.

Installata in Largo Baselice per far divertire grandi e piccini durante il periodo di Natale!