Nuovi siti scommesse in Italia: quali sono?

L’offerta del betting legale vede operatori nuovi accanto a quelli storici, ecco i vantaggi che offrono ai giocatori.

Il settore delle scommesse online è più florido che mai, complice un campionato di Serie A appassionante, eventi come le coppe europee e anche i Mondiali di calcio del Qatar. Tantissimi giocatori si sono già convertiti alla modalità di gioco a distanza, iscrivendosi a un sito di gioco legale, ma la concorrenza tra i vari bookies è davvero agguerrita. Accanto ai nomi storici del betting, presenti anche sul territorio con corner e agenzie, ci sono nuovi siti scommesse che per certi versi appaiono davvero competitivi.

Lasciare la strada vecchia per la nuova può essere un rischio a volte, ma se ci si rivolge ai nuovi portali di gioco con regolare licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i rischi si azzerano e i vantaggi per i giocatori fioccano. Scopriamo cosa offrono i nuovi siti per scommettere.

I dati in crescita del settore del gaming

A guardare i dati si deduce facilmente che il settore del gioco online e offline in Italia sia molto fiorente. Nei primi nove mesi del 2022 ha portato a entrate per oltre 7.760.000 € alle casse dello Stato. In percentuale, si tratta di un 40,41% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un grosso incremento si è avuto anche nelle giocate effettuate online sui siti di scommesse e casinò legali.

Per quanto riguarda il betting online, analizzando le quote di mercato sulla spesa, si nota come circa il 40% è detenuto da tre operatori storici: GBO Italy (il gruppo di cui fa parte Lottomatica), Sisal e Snai. Accanto a questi giganti cercano di farsi largo i nuovi bookmakers che affilano le armi, proponendo offerte competitive e movimentando il mercato. Infatti con il loro marketing agguerrito e le loro proposte, spingono anche i vecchi operatori verso l’innovazione, creando un ambiente molto spumeggiante.

I vantaggi dei nuovi bookmakers aams

Senza dubbio tra i vantaggi che i giocatori notano di più su un nuovo sito per scommettere, vi sono i bonus di benvenuto. La necessità di irrompere sul mercato con promozioni allettanti è determinata anche dal divieto di pubblicità del gioco d’azzardo che vige in Italia. Per un nuovo sito scommesse che si affaccia sul nostro competitivo mercato, farsi conoscere dai giocatori senza potersi pubblicizzare è davvero complicato.

Ma le buone offerte e i welcome più vantaggiosi parlano da soli e si diffondono con il passa parola tra i potenziali nuovi utenti. Promozioni per freebet , bonus gratis, rimborsi, quote maggiorate possono indurre i giocatori a iscriversi. Altro fattore che rende i nuovi bookmakers concorrenziali sono le quote. I giocatori più esperti raramente si fermano a una sola proposta e se notano quote più vantaggiose su un nuovo sito scommesse, non esitano a spostarsi. Non è raro inoltre che i players abbiano più account, in modo da poter comparare le quote e giocare dove è più conveniente.

Per coinvolgere gli utenti più giovani, i nuovi bookies consentono un utilizzo più massiccio dei social network. Tramite blog, pagine Twitter, Facebook o Instagram, infatti gli operatori tendono a creare una community, una base d’utenti affezionata. Questi strumenti possono essere usati per fidelizzare e tenere i giocatori sempre informati sulle ultime offerte.

Per finire, i nuovi siti scommesse hanno un layout grafico avanzato, portali innovativi, sono funzionali e contemporanei, propongono app da scaricare che consentono tutti i giochi. Sono i primi ad accogliere e proporre sul mercato italiano tutte le innovazioni del settore e infatti cavalcano l’onda delle nuove tendenze, a partire dagli eSport e le scommesse virtuali, esplosi in tempi di pandemia. (nota stampa)