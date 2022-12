Prencipe: “Cronaca di un Consiglio comunale (iniziato male e finito peggio)”

MANFREDONIA (FOGGIA), 06/12/2022 – “Le notizie errate date sull’abbandono dell’aula da parte dei consiglieri di opposizione nell’ultimo Consiglio comunale mi inducono a qualche doverosa precisazione. Innanzitutto, è il caso ricordare che spetta alla maggioranza che sostiene l’amministrazione in carica (e non all’opposizione) garantire il numero legale, assicurando la costante presenza in aula di un numero di consiglieri necessario per consentire l’inizio e la conclusione dei lavori.

Fatto è che nel Consiglio comunale di giovedì scorso, convocato insolitamente alle 14,30, la maggioranza si è presentata in aula con più di un’ora di ritardo per mettere insieme il numero legale, sebbene si sapesse che l’orario era stato anticipato proprio per consentire al Sindaco di partecipare in serata ad una riunione in Prefettura. Quindi, i consiglieri di opposizione, dopo aver pazientemente atteso senza ricevere alcuna giustificazione del ritardo, hanno ugualmente partecipato alla seduta animando la discussione su ogni punto all’ordine del giorno, con richieste di chiarimenti, rilievi critici, suggerimenti e proposte operative (anche su delibere come quella sulla piattaforma per l’elisoccorso, che prevedeva l’approvazione di uno schema di convenzione zeppo di gravi errori, nella forma e nel contenuto, che la maggioranza ha voluto ugualmente approvare, anche questa volta, senza temere di coprirsi di ridicolo).

Arrivati all’ultimo punto all’ordine del giorno, che prevedeva la modifica dell’art.29 della convenzione urbanistica stipulata nel 2011 con il Comune per il comparto edificatorio CA12 (modifica volta a far sì che le cooperative potessero procedere al frazionamento del mutuo e all’assegnazione definitiva ai soci degli alloggi pur in mancanza del certificato di agibilità, e quindi senza il completamento delle opere di urbanizzazione primaria, ma solo con il certificato di ultimazione dei lavori relativo al proprio lotto), la maggioranza è venuta meno, avendo lasciato l’aula oltre al Sindaco anche il consigliere Carbone, che ne fa parte all’occorrenza (ossia, quasi sempre).

Ciò nonostante, la minoranza ha consentito che si procedesse ugualmente alla trattazione della proposta di delibera ed era pronta alla sua approvazione. Tant’è che ho io stesso proposto due emendamenti per migliorarla: uno era volto a far sì che le cooperative potessero stipulare un unico atto pubblico per la modifica della convenzione, risparmiando così i costi degli atti notarili; e l’altro era invece volto a far sì che per beneficiare della modifica dell’art.29 le cooperative dovessero dimostrare di aver già versato al Consorzio CA12 l’intera quota a loro carico per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. E ciò per evitare che si potesse nuovamente assegnare gli alloggi ai soci e questi, trascorsi i cinque anni, venderli sul libero mercato senza aver prima pagato le opere di urbanizzazione, con l’effetto, già visto per gli altri Consorzi, di non riuscire più ad ultimarli per mancanza di fondi.

Il Regolamento prevede che vengano messi al voto prima gli emendamenti per poi votare il provvedimento nella sua interezza, così come emendato. Sennonché, dopo aver approvato all’unanimità sia un emendamento della maggioranza che uno dei due da me proposti (quello volto a favorire la stipula di un unico atto notarile), la maggioranza ha bocciato l’altro emendamento, senza fornire una valida motivazione. Solo allora la minoranza ha lasciato l’aula, e lo ha fatto per non contribuire all’approvazione di un provvedimento che non condivideva del tutto.

A quel punto, la seduta andava sciolta per mancanza del numero legale ed invece è stata sospesa fino all’arrivo del Sindaco e del consigliere Carbone, la cui presenza ha consentito che riprendessero i lavori e che venisse approvata la delibera con due dei tre emendamenti proposti. Ancora una volta, a smentire le polemiche e le ricostruzioni ad arte restano i fatti (del resto verificabili dalla registrazione della seduta visibile sul sito ufficiale del Comune). E i fatti, checché se ne dica, dimostrano che questa maggioranza va avanti ancora … a Carbone! E non per la crisi energetica”. Gaetano Prencipe* *dal “Diario minimo di un consigliere comunale”.