“Spogliati! Fatti vedere. Dammi i soldi o dico tutto a tuo marito”: condannato stalker di donna del Gargano

StatoQuotidiano.it, Foggia – Manfredonia 06 dicembre 2022. E’ di 1 anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, la pena inflitta a M.C., classe 1970 originario di Scafati, l’uomo accusato di atti persecutori nei confronti di una donna residente nel Gargano.

E’ quanto disposto ieri, 05 dicembre 2022, dal Giudice monocratico della II sezione penale del Tribunale di Foggia, dr. Andrea Giannone.

Per i fatti, nel giugno 2017 la donna aveva presentato una denuncia presso la stazione dei Carabinieri. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, qualche mese prima della denuncia, la donna aveva conosciuto via facebook un uomo, con un profilo poi rivelatosi falso. Nelle settimane successive, l’uomo aveva chiesto dei soldi alla donna, dopo averle riferito che aveva subito una rapina durante un viaggio fatto per raggiungerla nel suo paese di residenza.

Nella vicenda si è poi inserito un altro uomo, ora condannato dopo procedimento penale, sempre amico su facebook della donna. Un uomo che si sarebbe qualificato come un appartenente alle forze dell’ordine.

L’uomo riesce ad avere una parte della somma chiesta dall’amico, inferiore ai 10mila euro, ma continua a perseguitare la donna per avere l’intero importo. Con il tempo la donna stabilisce un rapporto stretto con il falso appartenente alla Polizia di Stato che, perseguitandola, e causandole uno stato di confusione, riesce a ricevere dalla donna messaggi con apprezzamenti, fino a videochiamate in abbigliamento intimo. Il tutto con la minaccia di rivelare tutto al marito della donna.

“Mi sono resa conta che mi ero fata trascinare in una situazione di cui mi vergognavo“, ha raccontato la donna in sede di denuncia ai Carabinieri. “Ho capito di avere a che fare con un maniaco ossessivo e, pertanto, ho bloccato tutti i contatti sui social“. In seguito la donna avrebbe ricevuto ancora messaggi con insulti sulle proprie utenze telefoniche.

“Sono stata vittima di un’estorsione, di un raggiro”.

In seguito la formalizzazione della denuncia, le indagini, il procedimento penale, fino alla recente condanna dell’uomo.

“Essere riuscita ad ottenere la condanna di uno stalker che, in modo violento e subdolo, ha minato la dignità e la liberta sensuale e morale della mia assistita è un punto di onore per me. La mia assistita, come altre donne, non ha accettato di subire e nonostante l’altissimo rischio di perdere il marito. E’ stata coraggiosa. Oggi giustizia è fatta e lei non ha perso gli affetti e la sua dignità. La sua è una testimonianza importante. Invito tutte noi donne ad avere lo stesso“, dice a StatoQuotidiano il legale della donna, l’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia.

A cura di Giuseppe de Filippo @statoquotidiano.it