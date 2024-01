MANFREDONIA (FOGGIA) – “Finalmente questa mattina sono iniziati i lavori di potatura di alberi in viale dei Pini, facenti parte di uno dei lotti di lavori previsti per l’anno 2023 e che a causa di problemi tecnico amministrativi, oltre che ambientali, il comune di Manfredonia non era riuscito a portare a termine entro il mese di marzo, quando rivestivo la carica di Assessore alla Transizione ecologica.

Lo stesso lotto prevede anche la potatura di tratti di Via Tribuna e Via Barletta, oltre che di alcune villette in zona Monticchio.

Al tempo stesso, è in corso la gara per le potature che saranno effettuate ad inizio 2024, che prevedono la manutenzione di numerosi alberi in zone centrali della città come Viale aldo Moro e altri tratti di Via Tribuna, e soprattutto nel secondo piano di zona, quartiere della città in cui purtroppo la potatura manca da parecchi anni, oltre che di viale degli ecualipti a Siponto.

Nel vedere la determinazione dirigenziale ed il progetto degli uffici, sono contento che la direzione intrapresa sia in continuità con gli indirizzi da me dati, nell’ottica di un progressivo sviluppo del settore nel corso degli anni (ricordo che nel 2021 per il verde pubblico si avevano a disposizione solo 35.000 € all’anno).

La programmazione dei lavori, oltre che quella finanziaria ed economica, di manutenzione del verde cittadino, rappresenta uno dei tasselli fondamentali per amministrare Manfredonia.

È necessario fare una scelta chiara sulla direzione da dare alle risorse, soprattutto in un Comune in piano di riequilibrio finanziario, ed il verde pubblico non può che rappresentare uno degli aspetti principali su cui investire”.

Lo scrive sui social l’ex Sindaco di Manfredonia Giuseppe Basta.