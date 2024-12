Balneari. Di Cuia presenta proposta di legge per istituzione osservatorio regionale

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia.

“Un osservatorio regionale per coordinare l’applicazione della normativa in materia di demanio da parte dei comuni costieri e favorire il dialogo tra istituzioni e gestori balneari, che sono tra i protagonisti dell’offerta turistica pugliese: sono questi gli obiettivi perseguiti con la proposta di legge che ho appena depositato in Consiglio regionale.

in base al testo proposto, componenti dell’osservatorio sono: il presidente della Regione, l’assessore regionale con delega al demanio marittimo, l’assessore regionale al turismo, i dirigenti di sezione, l’Anci, il Direttore Marittimo di Puglia e Basilicata Jonica e i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese balneari sul territorio regionale.

L’istituzione dell’osservatorio, quindi, mira ad evitare che possano verificarsi discrasie nell’applicazione della normativa da parte delle amministrazioni comunali costiere, implementando il ruolo di coordinamento e monitoraggio sugli stessi da parte della Regione, soprattutto in un momento delicato come quello che il settore sta attraversando.

L’osservatorio, in quest’ottica, potrà adottare linee guida in materia di demanio costiero e portuale. Si tratta di un intervento che, se varato, può concorrere a dipanare le incertezze scaturite dai molteplici livelli legislativi che disciplinano la costa.

Mi auguro che la proposta inizi il suo percorso legislativo al più presto e trovi la più ampia condivisione da parte dei colleghi consiglieri”