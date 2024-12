Nelle città di Taranto e nelle province di Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e Cosenza, i Carabinieri stanno conducendo una vasta operazione che ha portato all’esecuzione di 21 misure cautelari, di cui 11 prevedono la custodia in carcere e 10 gli arresti domiciliari.

Tali provvedimenti sono stati emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Lecce, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), nell’ambito di un’inchiesta relativa ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L’operazione coinvolge circa 100 militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, supportati da unità specializzate come il Nucleo Cinofili Carabinieri delle sedi di Modugno e Potenza, lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e il Sesto Nucleo Elicotteri. Queste forze speciali sono state impiegate per garantire l’efficacia e la sicurezza delle attività operative su un territorio esteso, che comprende diverse regioni.

Le indagini, coordinate dalla DDA di Lecce, hanno permesso di ricostruire l’operatività di una rete criminale ben strutturata, dedita alla gestione e alla distribuzione di stupefacenti. Gli inquirenti hanno raccolto elementi utili a delineare i ruoli degli indagati all’interno dell’organizzazione, che operava attraverso un sistema di smistamento e distribuzione delle sostanze illecite su scala interprovinciale.

Grazie all’impiego di unità cinofile e alle competenze dello Squadrone Eliportato Cacciatori, specializzato in operazioni su terreni impervi e in aree rurali, è stato possibile condurre operazioni di perquisizione e controllo in zone difficilmente accessibili. Il supporto aereo del Sesto Nucleo Elicotteri ha invece fornito un contributo fondamentale per il monitoraggio delle aree coinvolte e il coordinamento delle squadre a terra.

Le misure cautelari rappresentano un ulteriore passo avanti nella lotta contro il traffico di droga, un fenomeno che continua a rappresentare una minaccia per la sicurezza e la salute pubblica. L’operazione dimostra l’impegno delle istituzioni nel contrastare le organizzazioni criminali, adottando strategie integrate che coinvolgono diverse specialità dell’Arma dei Carabinieri.

Le attività proseguiranno nelle prossime ore per garantire il completamento delle operazioni, con l’obiettivo di disarticolare completamente l’organizzazione e assicurare i responsabili alla giustizia.