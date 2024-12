Castellammare di Stabia: sequestrati 11 chili di cocaina nascosti in un doppiofondo di due valigie nere Fonte Immagine Ansa.it

Scambio di droga bloccato dai carabinieri a Castellammare di Stabia. Fuori servizio e lontani dal territorio, i militari hanno notato una donna in strada con due grandi valigie nere, visibilmente pesanti. Il suo comportamento sospetto, segnato da nervosismo e fretta, ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che hanno deciso di monitorare la situazione da lontano.

Poco dopo, due uomini si sono avvicinati alla donna nei pressi di un portone. A quel punto, i carabinieri sono intervenuti, scoprendo che nelle valigie erano nascosti circa 11 chili di cocaina pura, confezionata sottovuoto in un doppiofondo. Uno dei due uomini aveva con sé 13 mila euro, suddivisi in 650 banconote da 20 euro.

La perquisizione successiva nell’abitazione dell’uomo ha portato al sequestro di ulteriori 80 mila euro in contanti. I tre sono stati arrestati e condotti in carcere, dove rimarranno in attesa di giudizio.

Lo riporta Ansa.it