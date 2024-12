A seguito della diffusione sui social di un estratto del servizio giornalistico di “Fuori dal coro”, la Vice-Sindaca di Cerignola, Maria Dibisceglia, è intervenuta con un video per chiarire le informazioni presentate e contestare alcune inesattezze.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Sta circolando un estratto di un servizio che considero tendenzioso e ricco di falsità. Non commenterò i toni usati dalla giornalista, ma trovo inaccettabile che Cerignola venga offesa e paragonata al Burundi. Il Sindaco ha fatto bene a manifestare indignazione, un sentimento che dovremmo condividere tutti.

Preciso inoltre che le immagini della baraccopoli mostrate nel servizio si riferiscono a Borgo Mezzanone, che non è parte del territorio di Cerignola.

Passando al merito: il finanziamento citato nel servizio non è di 8 milioni di euro per 30 posti letto, ma di 8,8 milioni per 530 posti letto.

Circa due anni fa, il Comune di Cerignola ha partecipato a un bando PNRR, promosso dal Governo, per superare gli insediamenti abusivi informali. Questo progetto avrebbe portato benefici non solo ai lavoratori immigrati, ma anche alla comunità locale. Tuttavia, il finanziamento è rimasto bloccato per due anni senza alcuna comunicazione da parte del Governo.

Recentemente, con la nomina del Prefetto Falco come Commissario straordinario incaricato di gestire questi fondi, il dialogo è ripreso. Da quest’estate, Cerignola, insieme ad altri Comuni coinvolti (come Manfredonia), ha ricominciato a interfacciarsi con il Ministero.

La scorsa settimana mi sono recata personalmente a Roma per confrontarmi con i rappresentanti del Governo e i Sindaci della provincia. Solo ieri mattina si è tenuta un’ulteriore riunione con il Prefetto Falco e la cabina di regia del PNRR.

Va detto chiaramente: dopo due anni di stallo e senza convenzioni firmate, i fondi non sono ancora stati trasferiti a Cerignola. Ora siamo tornati a lavorare sul progetto, che dovrà essere rivisto per rispettare la scadenza di giugno 2026.

Ripeto, e voglio che sia chiaro a tutti: il finanziamento non è di 8 milioni di euro per 30 posti letto, ma di 8,8 milioni per 530 posti letto”.

Lo riporta Cerignolaviva.it