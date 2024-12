Foggia. Domani, sabato 7 dicembre, alle ore 10 al bar Alter Ego in via Gramsci a Foggia conferenza stampa delle forze di opposizione unite in Consiglio comunale per parlare delle procedure concorsuali al Comune di Foggia.

All’incontro con gli organi di informazione parteciperanno i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Forza Italia, lista Di Mauro Sindaco, Prima Foggia, Progetto Concittadino, Cambia e lista Mainiero.