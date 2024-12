Una donna di 40 anni si è presentata come turista a Firenze, prenotando un alloggio su Airbnb, ma ha finito per occupare illegalmente l’appartamento da otto mesi. La denuncia arriva da Maria, la proprietaria di una casa in zona Gavinana, che si trova impotente di fronte alla situazione.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tutto è iniziato il 31 marzo, quando la donna, una fiorentina, ha preso possesso dell’alloggio dichiarando di essere una dottoressa in visita temporanea prima di trasferirsi a Milano. “Sembrava una persona gentile e affidabile, mai avrei immaginato cosa sarebbe successo,” racconta Maria.

Dopo i primi tre giorni regolarmente prenotati su Airbnb, la donna ha chiesto di prolungare il soggiorno, sostenendo di aver bisogno di qualche giorno in più. Tuttavia, i problemi sono iniziati quando i pagamenti concordati non sono mai arrivati. Alla scadenza del periodo extra, il 18 maggio, la donna si è rifiutata di lasciare l’appartamento, arrivando persino a chiamare i carabinieri per accusare la proprietaria di disturbarla.

Da allora, la donna vive stabilmente nella casa con suo figlio ventenne, un cane e un gatto, senza alcuna intenzione di andarsene. Maria ha sporto denuncia per violazione di domicilio e insolvenza fraudolenta, ma la situazione rimane irrisolta.

“È incredibile che, nonostante le denunce, non si riesca a ottenere giustizia. Quell’appartamento è la mia fonte di reddito, e non posso nemmeno entrarci,” dichiara Maria, esasperata.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it