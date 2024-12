Foggia: Danilo Maffei si difende dall’accusa di voto di scambio: «Mai promesso o dato soldi per ottenere voti»

FOGGIA – «Non ho mai promesso né dato soldi o altro in cambio di voti alle elezioni regionali del 2020. Non ho mai istigato nessuno a fotografare il proprio voto in mio favore all’interno della cabina elettorale. Non ho commesso i fatti che mi vengono addebitati e non mi è mai neppure passato per la mente di offrire denaro in cambio di preferenze. Questa vicenda mi ha causato gravi danni personali e mi ha costretto a sporgere numerose querele per diffamazione. Per questo, giudice, le chiedo di restituirmi la serenità che ho perso in questi anni a causa di accuse ingiuste».

Con queste parole, Danilo Maffei, 34 anni, ex consigliere comunale eletto nel 2019 e candidato alle regionali del 2020 con il movimento di centrodestra Puglia Domani, ha reso dichiarazioni spontanee ieri davanti al gup Michela Valente, nell’ambito del procedimento sul presunto voto di scambio in Puglia. Secondo l’accusa, alcuni candidati avrebbero ottenuto voti pagando 50 euro per ciascuna preferenza.

Maffei ha scelto di difendersi dichiarando la sua estraneità ai fatti, sottolineando come l’intera vicenda abbia profondamente inciso sulla sua vita privata e pubblica. Le dichiarazioni, essendo spontanee, non hanno previsto domande da parte del giudice o del pubblico ministero.

Il procedimento coinvolge, oltre a Maffei, altre 21 persone che, a vario titolo, sarebbero implicate nello stesso episodio di presunto voto di scambio. L’indagine ha acceso i riflettori su un sistema che sarebbe stato utilizzato per pilotare il consenso elettorale in favore di alcuni candidati durante le elezioni regionali.

L’udienza di ieri rappresenta un passaggio preliminare cruciale, mentre la decisione del gup sul rinvio a giudizio è attesa nei prossimi mesi. Il prossimo appuntamento in aula è fissato per il 30 gennaio, data in cui saranno ascoltate le arringhe difensive degli avvocati di Maffei, Giulio Treggiari e Roberto Sisto. I legali del giovane politico chiederanno il proscioglimento del loro assistito, contestando l’impianto accusatorio e ribadendo la mancanza di prove concrete.

Il caso di presunto voto di scambio ha sollevato polemiche e interrogativi sulla trasparenza del sistema elettorale, ma Maffei ha fermamente negato ogni responsabilità, sostenendo che l’accusa sia infondata e basata su elementi privi di sostanza.

(Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno)