Ex Hotel-President: un detrattore urbano sul quale promuovere riqualificazione e decoro all’ingresso della città vista l’imminente apertura della nuova orbitale.

I lavori della strada cosiddetta “nuova orbitale” a breve saranno terminati e l’ingresso di via degli Aviatori con la nuova rotonda già in funzione rappresenterà uno degli snodi più importanti per entrare ed uscire dalla città, di collegamento con l’appennino, le autostrade e l’agglomerato urbano ed extra-urbano.

In questo contesto è fondamentale affrontare la situazione dell’ex Hotel President, un tempo fiore all’occhiello della ricettività locale, diventato ormai un vero e proprio “detrattore urbano” che rappresenta una bruttura proprio all’ingresso della città. Negli anni scorsi abbiamo assistito ad esposti e segnalazioni a carico della società in liquidazione che gestiva l’ex-President, a causa dello stato di degrado e di pericolo per l’igiene pubblica e per l’incolumità di persone vista la presenza di rifiuti sversati, immobili abbandonati e utilizzati da extra-comunitari e mancata pulizia dell’area.

Non essendo i soci in grado di ottemperare al ripristino dello stato dei luoghi, il sito è stato temporaneamente sequestrato fin quando il Comune di Foggia è dovuto intervenire con i poteri sostitutivi attraverso lavori di messa in sicurezza dell’immobile chiudendo tutti i varchi di accesso rimuovendo e smaltendo i rifiuti, il tutto in danno ai soggetti obbligati per un importo di circa 168.000 euro più IVA per i soli lavori di messa in sicurezza. Inoltre il Comune ha dovuto garantire fino ad oggi la guardiania e la sorveglianza dell’immobile attraverso il Comando di Polizia Locale.

Ben si comprendono gli oneri a carico dell’Amministrazione e della cittadinanza in termini economici e di immagine per la città di Foggia – afferma il Capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Amorese – di conseguenza mi sono fatto promotore presso la commissione Ambiente e Territorio di un approfondimento sul tema affinchè innanzitutto si verifichi il recupero delle somme ed in secondo luogo, seppur oggi è gestito da privati, l’Amministrazione comunale si faccia promotrice di soluzioni e progettualità, anche con altre istituzioni e con i privati stessi, che portino alla risoluzione di questa incresciosa situazione che si traduce in un danno per la città intera.

CAPOGRUPPO FRATELLI D’ITALIA

Claudio Amorese